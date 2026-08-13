Após casar com Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo surpreende com decisão radical

Despedida emocionante. Cinha Jardim mostra foto rara do dia do seu casamento: «É assim que te vou lembrar sempre»

Dois dias depois de ter trocado alianças com Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo voltou a surpreender os fãs. Desta vez, o motivo foi uma mudança drástica no visual.

A novidade foi revelada pelo Al Nassr, clube que o futebolista representa atualmente, através das redes sociais. Numa fotografia partilhada pelo emblema saudita, Cristiano Ronaldo surge com o cabelo castanho-claro, num tom ligeiramente dourado e avermelhado.

A mudança não passou despercebida e surge poucos dias depois do casamento do jogador com Georgina Rodríguez, que aconteceu em Cascais, numa cerimónia privada.

A decisão radical na mudança da cor do cabelo está a ser elogiada e também criticada.