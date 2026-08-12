Cristina Ferreira responde a Cristiano Ronaldo após mensagem do jogador: «Se quiseres dizer a verdade, nós cá estamos»

  • Dois às 10
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Cristiano Ronaldo reagiu a uma publicação da TVI sobre o seu casamento com Georgina Rodríguez e deixou uma mensagem dirigida a Cristina Ferreira.

«Cristina, vou-te dar exclusiva. Esse canal sabe muito pouco», escreveu o jogador na caixa de comentários da publicação, numa mensagem que não passou despercebida no «Dois às 10».

Cristina Ferreira respondeu em direto e começou por brincar com uma das palavras utilizadas pelo craque. «Primeiro Cristiano, já estás muito espanhol. Não é exclusiva, é exclusivo», afirmou.

A apresentadora explicou depois que a TVI tem acompanhado o tema com base na informação disponível. «A gente sabe aquilo que nos dizem e nós vemos. Se quiseres dizer a verdade, nós cá estamos de portas abertas para falar da verdade», disse.

Cristina Ferreira lembrou ainda todo o mistério em torno do casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez. «Andávamos à espera disto há anos e, de repente, tu casas, pões a fotografia das mãos, mas depois é assim: demora tudo muito tempo a responder», comentou.

A apresentadora referiu também as dúvidas que surgiram em torno da presença da família na cerimónia e as publicações feitas entretanto por elementos da família Aveiro. «Supostamente não estiveram no casamento, a Kátia anda a dizer coisas, a gente tem de falar», explicou.

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Cláudio Ramos destacou o tom utilizado pelo jogador na resposta. «Ele reage com sentido de humor», observou. «E obrigado por isso. Sinal que ele vê o nosso programa», respondeu Cristina Ferreira.

No final, a apresentadora voltou a dirigir-se diretamente a Cristiano Ronaldo e deixou o convite para a eventual entrevista: «Vou na maior» ao sítio que escolher para o exclusivo.

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Temas: Cristiano Ronaldo Cristina Ferreira Dois às 10 Casamento Georgina Rodríguez
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