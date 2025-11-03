Morreu Didi, jogador de 6 anos que comoveu Gaia e conheceu Cristiano Ronaldo: «Há dores que não se explicam»

  • Dois às 10
  • Hoje às 15:53

O concelho de Gaia está de luto. Faleceu Didi, o menino de apenas seis anos que lutava contra um cancro e que era atleta do Clube de Futebol Oliveira do Douro.

A comunidade desportiva de Vila Nova de Gaia foi abalada pela morte de Didi, o menino de seis anos que, nos últimos tempos, enfrentava uma dura batalha contra o cancro. O pequeno atleta fazia parte da equipa Sub-9 do Clube de Futebol Oliveira do Douro, que publicou uma mensagem de despedida nas redes sociais.

“É com profunda tristeza e enorme consternação que o Clube de Futebol Oliveira do Douro recebeu a notícia do falecimento do nosso querido Didi, jovem atleta que ficará para sempre na memória e no coração de todos nós”, lê-se na nota.

Durante o último ano, foram promovidas várias iniciativas de apoio a Didi e à sua família, com o objetivo de ajudar a suportar os custos dos tratamentos e mostrar o carinho de toda a comunidade desportiva.

As cerimónias fúnebres do pequeno Didi já decorreram com muitas homenagens locais. O clube do pequeno jogador partilhou ainda uma fotografia de Didi com Cristiano Ronaldo, um ídolo e inspiração. "Era impossível não sentir o brilho que ele carregava no olhar — aquele amor simples, puro e inteiro pela vida, pela bola, pelos amigos, pelo seu clube. O Didi vivia com o coração aberto, com a alma leve, com uma vontade imensa de ser feliz — e talvez por isso, o céu o tenha querido tão depressa, para brilhar lá em cima com a mesma força com que nos iluminava cá em baixo. Há dores que não se explicam. Há partidas que nunca se aceitam."

