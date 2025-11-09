Desde a morte do pai, Cristiano Ronaldo nunca mais fez isto

Em entrevista a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo falou com emoção sobre a morte de Diogo Jota, recordando o choque e a dor vividos no dia em que recebeu a notícia. O capitão da Seleção Nacional lamentou as críticas que recebeu por ter faltado ao funeral e explicou os motivos.

Cristiano Ronaldo voltou a recordar o impacto da morte de Diogo Jota, que descreve como um dos momentos mais difíceis da sua vida. Em entrevista a Piers Morgan, o capitão da Seleção Nacional revelou ter ficado em choque quando recebeu a notícia do falecimento do antigo colega de equipa.

«Não acreditei quando me enviaram as mensagens. Chorei muito. Foi um momento muito, muito difícil — para o país, para as famílias, para os amigos, para os colegas de equipa. Devastador», recordou o jogador, emocionado.

O internacional português lamentou também a forma como as redes sociais e alguns meios de comunicação trataram o momento de luto: «É vergonhoso ver comentadores e televisões a dar ênfase a uma ausência, em vez de honrarem respeitosamente a dor de uma família destruída pela perda de dois irmãos».

Cristiano Ronaldo confessou que a morte do pai o marcou profundamente e influenciou a forma como encara estas situações, revelando que desde então, nunca mais entrou num cemitério.

Veja a entrevista aqui: