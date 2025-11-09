Desde a morte do pai, Cristiano Ronaldo nunca mais fez isto

  • Dois às 10
  • Hoje às 09:56

Em entrevista a Piers Morgan, Cristiano Ronaldo falou com emoção sobre a morte de Diogo Jota, recordando o choque e a dor vividos no dia em que recebeu a notícia. O capitão da Seleção Nacional lamentou as críticas que recebeu por ter faltado ao funeral e explicou os motivos.

Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Cristiano Ronaldo voltou a recordar o impacto da morte de Diogo Jota, que descreve como um dos momentos mais difíceis da sua vida. Em entrevista a Piers Morgan, o capitão da Seleção Nacional revelou ter ficado em choque quando recebeu a notícia do falecimento do antigo colega de equipa.

«Não acreditei quando me enviaram as mensagens. Chorei muito. Foi um momento muito, muito difícil — para o país, para as famílias, para os amigos, para os colegas de equipa. Devastador», recordou o jogador, emocionado.

O internacional português lamentou também a forma como as redes sociais e alguns meios de comunicação trataram o momento de luto: «É vergonhoso ver comentadores e televisões a dar ênfase a uma ausência, em vez de honrarem respeitosamente a dor de uma família destruída pela perda de dois irmãos».

Cristiano Ronaldo confessou que a morte do pai o marcou profundamente e influenciou a forma como encara estas situações, revelando que desde então, nunca mais entrou num cemitério.

Veja a entrevista aqui:

Temas: Cristiano Ronaldo Diogo Jota Dois às 10 Futebol

RELACIONADOS

«Senti-me bem com a minha decisão»: Cristiano Ronaldo justifica ausência no funeral de Diogo Joga

Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante

Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante

A Não Perder

Hotel de luxo em Portugal coloca à venda mesas, colchões, poltronas e outro recheio a partir de 5€

Hoje às 09:00

Todas querem marcar com ela: esta é a cabeleireira de famosas caras da TVI

Ontem às 17:50

Para uma pele com aspeto jovem, lave o rosto com água a esta temperatura

Ontem às 09:00

Cartão com 5 mil euros pode estar à distância de um click na TVI Pass

7 nov, 17:47

Mudando só uma coisa na alimentação, esta mãe conseguiu perder 20 quilos em quatro meses

7 nov, 17:00

«Nada me preparou para o momento em que chegámos a casa»: a partilha que está a emocionar os fãs de Maria Botelho Moniz

7 nov, 15:53

Adeus, edredons. Hotéis de luxo estão a trocá-los por estes novos lençóis

7 nov, 15:00
MAIS

Mais Vistos

Cinha Jardim desmascara figura conhecida: «Ela maltrata»

6 nov, 10:56

Poucos notaram, mas Cláudio Ramos reparou em algo curioso em Pedro Jorge

7 nov, 10:32

Ganhou o Festival da Canção em 1986, tornou-se um ícone da música portuguesa e, quatro décadas depois, regressa com uma grande novidade

6 nov, 11:02

Carina recorda relação entre Vera e Inês dentro da casa: «Durante a noite, ouvíamos…»

7 nov, 10:16

Signos

Novembro promete ser o mês da sorte financeira para este signo do zodíaco

1 nov, 11:19

«Têm tudo para conseguir». Taróloga prevê que os nativos deste signo vão encontrar o amor em novembro

31 out, 14:19

Há algo que une todos os signos em novembro. E é o que muitos anseiam

31 out, 14:00

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de novembro

31 out, 11:05

Receitas

Esta tarte vai conquistar todos os amantes de queijo de cabra

7 nov, 16:00

Desengane-se se acha que é preciso sair de casa para comer estas castanhas. Só precisa de uma air fryer

6 nov, 14:00

Não suja tachos para fazer este arroz de frango. Só precisa de um pirex

4 nov, 16:00

Faça maçã desidratada em casa na air fryer e evite comprar a 40€ por quilo no supermercado

2 nov, 09:00

Fora do Estúdio

Hotel de luxo em Portugal coloca à venda mesas, colchões, poltronas e outro recheio a partir de 5€

Hoje às 09:00

Todas querem marcar com ela: esta é a cabeleireira de famosas caras da TVI

Ontem às 17:50

«Nada me preparou para o momento em que chegámos a casa»: a partilha que está a emocionar os fãs de Maria Botelho Moniz

7 nov, 15:53

Apresentador acarinhado pelos portugueses de luto: «Está a ser difícil dizer adeus»

7 nov, 14:43

Fotos

Desde a morte do pai, Cristiano Ronaldo nunca mais fez isto

Hoje às 09:56

Hotel de luxo em Portugal coloca à venda mesas, colchões, poltronas e outro recheio a partir de 5€

Hoje às 09:00

Todas querem marcar com ela: esta é a cabeleireira de famosas caras da TVI

Ontem às 17:50

Para uma pele com aspeto jovem, lave o rosto com água a esta temperatura

Ontem às 09:00