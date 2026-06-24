Cristiano Ronaldo silenciou os críticos em campo. As irmãs fizeram o resto

  • Dois às 10
  • Há 3h e 23min

O capitão da Seleção Nacional marcou dois golos no jogo contra o Uzbequistão. E as irmãs não perderam tempo a reagir às críticas

Depois das críticas que surgiram após a estreia de Portugal no Mundial 2026, no jogo contra o Congo, Cristiano Ronaldo voltou a fazer aquilo que melhor sabe: marcar golos.

No encontro frente ao Uzbequistão, o capitão da Seleção Nacional assinou um bis ainda antes do intervalo e ajudou Portugal a seguir em frente no Mundial. A exibição do avançado português não passou despercebida às irmãs, Elma e Katia Aveiro, que aproveitaram o momento para responder aos críticos. 

A primeira a reagir foi Elma Aveiro. Através das redes sociais, deixou uma mensagem direta a quem tem questionado o papel de Cristiano Ronaldo na Seleção Nacional. "Está velho, não serve, está a mais. Onde andam os PAPAGAIOS", escreveu.

Pouco depois, foi a vez de Katia Aveiro recorrer à ironia para comentar a prestação do irmão. "Espera aí que já falo com vocês. Estou a ver um velho de muletas a carregar muitos melões nas costas", partilhou.

As publicações rapidamente chamaram a atenção dos seguidores e voltaram a destacar a forma como a família Aveiro acompanha de perto cada momento da carreira de Cristiano Ronaldo. Dentro de campo, o internacional português respondeu da melhor forma às dúvidas levantadas nos últimos dias. Fora dele, as irmãs fizeram questão de mostrar que continuam na linha da frente quando se trata de defender o capitão da Seleção.

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