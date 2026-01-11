Depois de três anos de 'dores de cabeça', Cristiano Ronaldo toma decisão inesperada

Depois de mais de 3 anos de construção, marcados por atrasos, polémicas e várias dificuldades, a luxuosa mansão de Cristiano Ronaldo, avaliada em cerca de 35 milhões de euros, voltou a dar que falar — desta vez por estar associada a uma decisão inesperada do craque português, revelada no “Dois às 10”.

A informação foi comentada no programa “Dois às 10”, da TVI, onde foram revelados pormenores pouco conhecidos sobre a construção da propriedade, cujas obras começaram em 2020 e só agora ficaram concluídas. Segundo avançou Adriano Silva Martins, com base em informações partilhadas por António Leal e Silva, o processo foi tudo menos simples. “Foi uma dor de cabeça construí-la, ao ponto de ele ter ganho um certo nojo à casa”, revelou o comentador.

Apesar de se tratar de uma das casas mais caras do país, a localização e a exposição da propriedade parecem não agradar ao futebolista. “É uma casa muito exposta, com um hotel perto”, explicou Adriano Silva Martins, sublinhando a falta de privacidade — um fator essencial para alguém com a notoriedade de Cristiano Ronaldo.

Cristina Ferreira também se mostrou surpreendida com as características da mansão e questionou se esta corresponde, de facto, ao perfil do craque português. “Por acaso, isto não é casa para o Cristiano. Não tem árvores à volta, nem nada”, comentou a apresentadora.

Perante tantos contratempos ao longo de mais de 3 anos, tudo indica que Cristiano Ronaldo terá optado por repensar o futuro da mansão, uma decisão que apanhou muitos de surpresa, tendo em conta o investimento milionário envolvido.