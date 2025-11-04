Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante

Cristiano Ronaldo fez revelações numa nova entrevista a Piers Morgan, exibida esta terça-feira. O craque português falou sobre sucesso, luxo e maturidade, revelando que, nesta fase da vida, o que mais valoriza já não são as conquistas materiais.

O internacional português Cristiano Ronaldo concedeu uma entrevista exclusiva ao jornalista britânico Piers Morgan, cuja primeira parte foi transmitida esta terça-feira. Na conversa, o capitão da seleção nacional abordou temas pessoais e profissionais.

Um dos momentos que mais deu que falar foi quando Ronaldo falou sobre a sua relação com o dinheiro e os bens materiais, revelando a coisa mais cara que comprou. “Ui... Um avião! Tenho o meu próprio avião desde os 33 anos, mas mudei há um ano. Foi um bocadinho dispendioso. Um Global Express”, começou por revelar, entre risos.

Segundo informações disponíveis online, o valor do avião situa-se nos 8 milhões de dólares.

O avançado português explicou que comprou o avião por necessidade e não por ostentação: “Para mim, o dinheiro dá-te oportunidade de ter coisas materiais. Mas no momento da minha vida, não quero saber mais disso. Para mim, o mais importante é querer viver a minha vida... Os meus sonhos já foram. Eu preciso de um avião porque não sou uma pessoa normal. Não posso estar no aeroporto. Comprei por causa disso. É conforto, mas não procuro por isso. O dinheiro é bom, mas já não é importante”, rematou o jogador, numa declaração que rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

A entrevista, conduzida por Piers Morgan, promete continuar a dar que falar.

Temas: Cristiano Ronaldo Futebol Dois às 10 Piers Morgan

