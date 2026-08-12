A reação que todos esperavam. Dolores Aveiro pronuncia-se sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Loiças a partir de 1 euro: a maior feira de cerâmica do país está a chegar. Saiba onde e quando

Dolores Aveiro já reagiu ao casamento do filho, Cristiano Ronaldo, com Georgina Rodríguez. A mãe do craque português deixou um comentário na publicação que o casal partilhou nas redes sociais para anunciar que já são oficialmente marido e mulher.

A reação da matriarca da família Aveiro surgiu através de um simples coração, colocado na caixa de comentários da fotografia publicada por Cristiano Ronaldo e Georgina. Na imagem, os dois mostram as mãos entrelaçadas, com as alianças de casamento bem visíveis.

Foi assim que Dolores Aveiro se pronunciou depois de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez terem surpreendido os fãs ao revelarem que oficializaram a relação numa cerimónia íntima, surpreendendo o mundo com a ausência do clã Aveiro.

O casal partilhou a fotografia com a legenda «C❤️G», numa publicação que rapidamente se tornou viral e que reuniu milhões de gostos.

A presença de Dolores Aveiro na publicação não passou despercebida, sobretudo por se tratar de uma das primeiras reações públicas da família ao casamento do jogador e da empresária.