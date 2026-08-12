Após casamento de Cristiano Ronaldo, Katia Aveiro faz publicações enigmáticas: «Não alimentes pessoas tóxicas»

Cristina Ferreira responde a Cristiano Ronaldo após mensagem do jogador: «Se quiseres dizer a verdade, nós cá estamos»

O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez continua a dar que falar. Depois de o casal ter surpreendido ao revelar que oficializou a relação numa cerimónia íntima, a ausência da família do craque português também foi comentada esta manhã no programa «Dois às 10», da TVI.

Durante a emissão, Cláudio Ramos e Cristina Ferreira abordaram a possibilidade de a família de Cristiano Ronaldo estar magoada por não ter estado presente no momento em que o jogador e Georgina Rodríguez disseram o “sim”.

Entretanto, Katia Aveiro recorreu às redes sociais e partilhou várias mensagens que estão a despertar a atenção, sobretudo pelo momento em que surgem. «Se quiseres mudanças não repitas os erros», escreveu a irmã de Cristiano Ronaldo numa das publicações. Noutra, deixou uma mensagem semelhante: «Se queres mudanças faz diferente».

Katia Aveiro partilhou ainda: «Viver é isso. Escolhe por ti, acorda e decide por ti».

Entre as várias frases publicadas pela empresária encontra-se também uma mensagem sobre relações tóxicas: «Não alimentes pessoas tóxicas na tua vida. Não adoeças pelos outros».

«Ser de verdade faz toda a diferença. A verdade sustenta», pode ainda ler-se numa das publicações.

As mensagens surgem depois de o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ter sido comentado publicamente e da especulação em torno da ausência dos familiares na cerimónia. Katia Aveiro, contudo, não associou diretamente estas publicações ao casamento nem esclareceu a quem se destinam, pelo que qualquer ligação entre os dois acontecimentos permanece apenas uma possibilidade.