Casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez: afinal, documento aponta para mais testemunhas além dos cinco filhos

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O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, que aconteceu esta terça-feira, 11 de agosto, em Cascais, continua a dar que falar. Depois de o casal ter anunciado a união nas redes sociais, muito se tem especulado sobre os detalhes da cerimónia.

Inicialmente, foi divulgado pelo grupo Brunswick, que representa o futebolista, que “a cerimónia foi um momento privado e íntimo, com a presença dos seus cinco filhos”. No entanto, novos dados indicam que o momento contou com mais algumas presenças.

De acordo com o assento de casamento, a que o jornal 24 Horas teve acesso, terão estado presentes mais quatro pessoas no momento em que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez disseram o “sim”.

Segundo o documento, Miguel Paixão, amigo de longa data do internacional português, foi uma das testemunhas do enlace. A lista inclui ainda Jose Rodriguez Sangil, Monica Gonzalez Martinez e Ivana Rodríguez, irmã de Georgina. O casamento terá acontecido numa “casa da freguesia de Cascais”.

O documento revela ainda o regime de bens escolhido pelo casal. Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez optaram pela separação de bens. Desta forma, cada um mantém como seus os bens que já possuía antes do casamento, assim como aqueles que venha a adquirir posteriormente.

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A ausência da família de Cristiano Ronaldo continua, entretanto, a ser um dos temas mais comentados em torno da cerimónia. Não é conhecido se Dolores Aveiro, Katia, Elma ou Hugo Aveiro tinham conhecimento da boda, mas nenhum dos familiares marcou presença no casamento.

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