Como nunca a vimos. Após ser chamada de "gorda", Georgina Rodríguez abre o coração e revela gesto de Cristiano Ronaldo

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Georgina Rodríguez decidiu quebrar o silêncio depois de ter sido alvo de inúmeras críticas nas redes sociais devido ao seu corpo durante as férias de verão.

A companheira de Cristiano Ronaldo recorreu ao Instagram para partilhar um longo desabafo, onde refletiu sobre a pressão estética, a maternidade, a autoestima e revelou uma conversa privada que teve com o futebolista.

Tudo começou depois de várias fotografias das férias terem dado origem a comentários sobre a sua forma física. Em resposta, Georgina publicou um conjunto de imagens onde surge de forma mais natural e deixou uma mensagem forte sobre a aceitação do corpo. "O meu corpo vai mudar, como muda o de todas as mulheres. E espero que continue a mudar durante muitos anos, porque isso significará que continuo viva", escreveu.

A influenciadora fez questão de recordar que é mãe de seis filhos, três deles raparigas, e explicou que quer educá-los para valorizarem as pessoas pelo que são e não pela aparência.

Foi também nessa reflexão que revelou uma conversa com Cristiano Ronaldo, depois de lhe confessar que estava preocupada com os comentários negativos. "Preocupa-me que agora me estejam a chamar gorda, porque vivo da minha imagem", contou-lhe.

Segundo Georgina, a resposta do companheiro foi imediata: "Tu não vives da tua imagem. Tu vives daquilo que és. Uma mulher perfeita. Bonita, com um grande corpo, mãe, boa pessoa, bem-sucedida e que vive a vida com amor. O que mais queres? É normal que tenham inveja."

"Amo as minhas curvas"

No desabafo, Georgina assumiu que esta não é a primeira vez que enfrenta críticas ao corpo, sobretudo durante o verão, e questionou os padrões de beleza impostos pela sociedade. "Onde está o padrão? Quem decide qual é o corpo 'certo'? Continuamos mesmo a acreditar que a felicidade tem um tamanho?"

A empresária garantiu que treina por questões de saúde física e mental e não para corresponder às expectativas dos outros. "Amo as minhas curvas. Amo a liberdade de viver no corpo que escolho. Num corpo que me sustenta, que me permitiu dar vida, cair e voltar a levantar-me. Um corpo que merece respeito, amor e gratidão em todas as suas versões."

Na parte final da publicação, deixou ainda uma mensagem de aceitação e terminou com uma nota de humor: "Beijos de uma gordinha feliz."

A publicação rapidamente se tornou viral e reuniu milhares de reações. Entre elas destacou-se a de Cristina Ferreira, que reagiu apenas com vários emojis de aplausos, demonstrando apoio à mensagem deixada por Georgina Rodríguez.