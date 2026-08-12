Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez casaram em segredo: estes foram os convidados da cerimónia

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Depois de meses de especulação e de milhares de pessoas terem aguardado pelo grande momento no Funchal, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez surpreenderam tudo e todos ao anunciarem que já são oficialmente marido e mulher.

O casal casou-se esta terça-feira, 11 de agosto, numa cerimónia civil e privada em Cascais, longe dos olhares do público e sem a pompa e circunstância que muitos esperavam para aquele que seria um dos casamentos mais mediáticos do ano.

A cerimónia foi, afinal, muito mais íntima do que se poderia imaginar. De acordo com o comunicado enviado à imprensa, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tiveram apenas uma companhia especial no momento em que trocaram alianças: os cinco filhos.

Cristiano Ronaldo Jr., o mais velho, os gémeos Eva Maria e Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda estiveram ao lado do casal neste momento tão importante.

O anúncio foi feito pelos próprios nas redes sociais, através de uma fotografia em que surgem as mãos entrelaçadas e já com as alianças de casamento — no caso de Georgina, acompanhada pelo conhecido anel de noivado.

Na legenda, apenas duas iniciais e um coração: «C❤️G».

A publicação rapidamente se tornou viral e gerou milhões de reações, confirmando finalmente aquilo que durante meses foi alvo de rumores e especulações: depois de cerca de uma década de relação, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez deram o passo que faltava e oficializaram a união.