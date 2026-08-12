Eis o que faziam Dolores e as irmãs Aveiro enquanto Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez se casavam em segredo

O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez apanhou todos de surpresa, numa cerimónia civil discreta em Cascais que contou apenas com a presença dos filhos do casal. A ausência da restante família Aveiro não passou despercebida e rapidamente levantou questões entre os fãs.

Katia e Dolores Aveiro passaram o Dia da Madeira no Funchal. Nas redes sociais, Katia Aveiro partilhou vários registos do dia passado na Madeira. A irmã do craque mostrou-se a passear pelo Funchal, onde passou pelo mercado e pelo centro da cidade, na companhia de vários amigos e de Dolores Aveiro.

Também Elma Aveiro não partilhou, nas redes sociais, qualquer registo que indicasse que se encontrava em Lisboa.

Resta saber se haverá ainda a festa do casamento e se aí contará com mais convidados.