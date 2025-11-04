«Ela não quis saber...»: foi assim que Georgina Rodríguez reagiu ao pedido de casamento de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo abriu o coração e contou, pela primeira vez, como pediu Georgina Rodríguez em casamento. O craque português descreveu o momento como espontâneo, emotivo e cheio de significado, revelando detalhes inéditos do pedido que marcou a sua vida.

Depois de anos de amor, cumplicidade e uma família construída lado a lado, Cristiano Ronaldo decidiu dar o passo seguinte na relação com Georgina Rodríguez. O jogador revelou, numa entrevista intimista, como aconteceu o pedido de casamento, num momento que descreve como “natural” e “perfeito”. “Finalmente... Eu sempre disse que as coisas boas acontecem no tempo certo. Pedia-a em casamento não apenas porque é a mãe dos meus filhos, mas porque é a pessoa que vou amar mais. O amor da minha vida”, começou por dizer o internacional português.

Cristiano explicou que nunca planeou o momento exato, mas que tudo aconteceu de forma inesperada e mágica: “Sabia que um dia iria fazê-lo, mas não sabia de que maneira. Nunca sabes o momento, o cenário, o ambiente... As coisas boas acontecem de forma natural.”

O craque revelou ainda que Georgina sonhava em ter “uma boa pérola” e que o anel foi escolhido com especial cuidado: “Trabalhei muito e finalmente encontrei o que ela adorava. Falei com o meu tipo e disse para guardar. Fiz o pedido num jantar. Quando as minhas filhas apareceram e perguntaram: ‘Papá, vais dar um anel à mãe e pedi-la em casamento?’, percebi que era o momento certo. E disse sim.”

Sem grandes planos nem gestos encenados, o pedido foi simples, íntimo e cheio de emoção: “Não me ajoelhei, porque não estava preparado, mas foi um momento bonito. Fiz um discurso simples. Não sou um tipo romântico que compra flores todos os dias. Uma vez por mês... sou romântico à minha maneira.”

Cristiano recorda o momento com ternura, confessando que Georgina ficou em choque e que o amor falou mais alto: “Ela não quis saber do anel. Perguntou-me se estava a falar a sério. Não queria acreditar. Não chorei, mas tinha lágrimas nos olhos.”

Para o jogador, este passo representa apenas “um novo capítulo bonito da vida”, reforçando a relação com aquela que considera o seu grande amor.

Veja a entrevista aqui:

Temas: Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez

