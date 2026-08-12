Esperava-se uma grande festa, mas Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tinham outros planos. Eis os detalhes do casamento do ano

Durante dias, os rumores apontaram para um grande casamento no Funchal. Milhares de pessoas chegaram mesmo a aguardar pelo momento que prometia parar a Madeira. Mas Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tinham outros planos.

Contra todas as expectativas de pompa e circunstância, o casal surpreendeu esta terça-feira, 11 de agosto, ao revelar que já é oficialmente marido e mulher. O casamento aconteceu em Cascais, numa cerimónia civil privada e longe da multidão.

Nada de uma grande festa à vista de todos, nem de uma cerimónia rodeada de convidados famosos. Cristiano Ronaldo e Georgina escolheram o secretismo e a intimidade para oficializar uma relação que dura há cerca de dez anos.

Ao lado do casal estiveram apenas os cinco filhos: Cristiano Ronaldo Jr., os gémeos Eva Maria e Mateo, Alana Martina e Bella Esmeralda. Foi, assim, um momento reservado à família, precisamente o que terá permitido ao casal manter o segredo até ao último instante.

A confirmação chegou através das redes sociais. Cristiano Ronaldo e Georgina partilharam uma fotografia das mãos entrelaçadas, exibindo as alianças, com a modelo a mostrar também o anel de noivado.

«C❤️G» foi tudo o que escreveram.

Uma legenda curta para anunciar um momento que, durante meses, foi envolvido em especulação. E, afinal, o casamento que tantos esperavam ver acontecer em grande aconteceu de forma discreta, privada e longe dos holofotes.

Depois do pedido de casamento, feito em agosto de 2025, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez decidiram finalmente oficializar a união — mas fizeram-no exatamente à sua maneira.