Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

  • Dois às 10
  • Ontem às 15:11

Cristiano Ronaldo celebra o 41.º aniversário de forma especial e saborosa, com Georgina Rodríguez a partilhar o almoço escolhido para a data.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristiano Ronaldo celebra esta quinta-feira, 5 de fevereiro, o seu 41.º aniversário, uma data especial que não passou em branco e que foi assinalada com um momento simples, mas cheio de significado em família.

Para o almoço de aniversário, o craque português escolheu um dos seus pratos preferidos: paella de frango, uma receita típica da gastronomia espanhola. A escolha não foi ao acaso e reflete o gosto de CR7 por sabores mediterrânicos, que fazem parte do seu dia a dia.

Foi Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, quem partilhou o momento nas redes sociais, mostrando o prato já pronto a servir. “Comida de aniversário”, escreveu na legenda da imagem, que rapidamente despertou a atenção dos fãs do futebolista.

A publicação não tardou a gerar inúmeras reações, com mensagens de carinho e felicitações dirigidas ao capitão da Seleção Nacional, que continua a somar conquistas dentro e fora dos relvados.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo mantém-se focado, rodeado da família e a celebrar a vida de forma discreta, mas especial, marcando mais um capítulo de um percurso que continua a fazer história

Temas: Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez Dois às 10

RELACIONADOS

Depois de três anos de 'dores de cabeça', Cristiano Ronaldo toma decisão inesperada

O presente que Cristiano Ronaldo deu à filha não é um luxo. E nós descobrimos quanto custa

Cristiano Ronaldo revela a coisa mais cara que comprou. E o valor é exorbitante

Fora do Estúdio

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Ontem às 16:21

«Ele só tinha 21 anos»: Marisa recorda como Pedro Jorge a pediu em namoro e o gesto que a conquistou

Ontem às 09:45

Após assumir erros com cirurgias, vencedora do «Big Brother» mostra resultado de três intervenções estéticas

4 fev, 15:57

Com o marido no hospital, famosa atriz faz desabafo emocionante: «Não sabemos viver sem ti»

4 fev, 14:55

Dentro da 1.ª Companhia, Noélia Pereira conversa com enfermeira sobre teste de gravidez: «Estou preparada»

4 fev, 11:12

Ruben e Tatiana Boa Nova mostram como o filho bebé já cresceu: «Parece que foi ontem»

4 fev, 10:29

Sara Barradas e José Raposo têm motivos para sorrir: «Mesmo perante todas as adversidades»

3 fev, 11:09
MAIS

Mais Vistos

Cristina Ferreira anuncia, em direto, morte de ator da TVI: «Morreu vítima de…»

27 nov 2025, 12:47

Em direto, Cláudio Ramos liga para o clube de padel onde o novo amor de Bárbara Parada trabalhava: “Precisamos de saber”

Ontem às 10:29

Namorada de Maycon Douglas explica a discussão com o ex-concorrente na noite fatídica

Ontem às 10:16

Luísa Castel-Branco revela problema de saúde e anuncia afastamento da televisão

Ontem às 10:47

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Horóscopo 2026: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o novo ano

30 dez 2025, 11:02

Receitas

É fã de pão recheado? Experimente esta receita

31 jan, 09:00

Fim-de-semana de chuva? Experimente estas broas de nozes, canela e erva-doce

25 jan, 09:00

Esqueça o "japanese cheesecake". Esta versão de cheesecake de doce de leite também não vai ao forno

23 jan, 16:00

Este doce é um fenómeno europeu há décadas: leva poucos ingredientes, é fácil de fazer e fica incrível

22 jan, 10:42

Fotos

Este gerador portátil mantém o frigorífico e os dispositivos ligados sem exigir um grande investimento

Ontem às 18:09

Foi uma das mulheres mais bonitas da TV portuguesa. Hoje, afastada dos ecrãs, enfrenta críticas à aparência

Ontem às 16:21

À primeira vista parecem as Maldivas, mas este destino fica na Europa

Ontem às 16:00

Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

Ontem às 15:11