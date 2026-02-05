Georgina Rodríguez mostra almoço de aniversário de Cristiano Ronaldo. E é impossível não ficar com água na boca

Cristiano Ronaldo celebra o 41.º aniversário de forma especial e saborosa, com Georgina Rodríguez a partilhar o almoço escolhido para a data.

Cristiano Ronaldo celebra esta quinta-feira, 5 de fevereiro, o seu 41.º aniversário, uma data especial que não passou em branco e que foi assinalada com um momento simples, mas cheio de significado em família.

Para o almoço de aniversário, o craque português escolheu um dos seus pratos preferidos: paella de frango, uma receita típica da gastronomia espanhola. A escolha não foi ao acaso e reflete o gosto de CR7 por sabores mediterrânicos, que fazem parte do seu dia a dia.

Foi Georgina Rodríguez, noiva de Cristiano Ronaldo, quem partilhou o momento nas redes sociais, mostrando o prato já pronto a servir. “Comida de aniversário”, escreveu na legenda da imagem, que rapidamente despertou a atenção dos fãs do futebolista.

A publicação não tardou a gerar inúmeras reações, com mensagens de carinho e felicitações dirigidas ao capitão da Seleção Nacional, que continua a somar conquistas dentro e fora dos relvados.

Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo mantém-se focado, rodeado da família e a celebrar a vida de forma discreta, mas especial, marcando mais um capítulo de um percurso que continua a fazer história