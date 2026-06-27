Jogadores de Portugal recebem visita das famílias. E houve um gesto de Georgina que passou despercebido

Há uma praia na Europa com água a 30 graus que está a deixar as Caraíbas para trás

É na família que a Seleção Nacional encontra o equílibrio e a força para o jogo com a Colômbia

A Seleção Nacional vive horas decisivas antes do encontro frente à Colômbia, mas nem tudo são treinos e a pressão da competição. Em Palm Beach, na Florida, os jogadores têm aproveitado os momentos de descanso para estar junto das famílias, num ambiente mais descontraído.

Cristiano Ronaldo foi um dos primeiros a mostrar esse lado mais íntimo. O capitão da Seleção partilhou nas redes sociais uma fotografia ao lado de Georgina Rodríguez, colocando apenas um coração na legenda. Também João Cancelo, e as mulheres de Rúben Neves e Bernardo Silva partilharam fotos dos momentos passados em família.

Mas houve um detalhe que acabou por chamar a atenção. Georgina também surgiu ao lado de Inês Degener Tomaz, mulher de Bernardo Silva, num momento de cumplicidade entre as duas. Inês partilhou nas redes sociais uma fotografia tirada num restaurante com Gio e a seguinte mensagem: "you’re the sweetest 🩷🩷🩷" ("és a mais querida"). Na foto pode ver-se um saco e uma caixa da Hermés, o presente de anos que a noiva de Cristiano Ronaldo ofereceu à mulher de Bernardo Silva, que celebrou mais um aniversário no dia 24 de junho.





Enquanto os adeptos aguardam com ansiedade o duelo frente à Colômbia, a Seleção continua a encontrar nas famílias um refúgio importante para aliviar a pressão da competição no Mundial 2026.