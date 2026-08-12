Não ficou indiferente. Katia Aveiro reage ao casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez

Durante dias, os rumores apontaram para um grande casamento no Funchal, mas Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez tinham outros planos.

Katia Aveiro, irmã de Cristiano Ronaldo, não ficou indiferente ao anúncio do casamento do irmão e fez questão de deixar uma mensagem pública ao casal.

Na caixa de comentários da publicação em que Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez anunciaram o casamento, a empresária reagiu com dois emojis em forma de coração, numa demonstração de carinho pelo momento vivido pelo irmão e pela companheira.

A reação de Katia Aveiro surge depois de o casal ter surpreendido tudo e todos ao revelar que já é oficialmente marido e mulher, após uma cerimónia íntima em Cascais, na presença dos cinco filhos.