Nem as fotos do casamento tiveram tanto impacto: o pormenor que os fãs descobriram na última publicação de Georgina

Conheceram-se há menos de um ano, estão noivos e cada vez mais apaixonados: as fotos com Dylan Fonte que Inês Gama nunca tinha mostrado

Um detalhe que não passou despercebido aos fãs de Ronaldo e Georgina.

Depois de semanas marcadas pelas notícias sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, há um pormenor que está a dar que falar entre os fãs do casal.

A empresária e influenciadora partilhou recentemente uma nova publicação nas redes sociais e, entre as várias fotografias do quotidiano, foi a legenda que acabou por captar todas as atenções.

Na mensagem, Georgina escreveu: “Assim me acorda o meu marido 🩷”

A expressão, utilizada pela primeira vez de forma pública pela companheira de Cristiano Ronaldo, não passou despercebida aos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com reações entusiasmadas: “You have finally started using "my husband" 😍” (começaste finalmente a usar ‘meu marido’.

O detalhe surge poucos dias depois de terem sido divulgadas as primeiras imagens oficiais do casamento através da revista Vogue, publicação que revelou fotografias exclusivas da cerimónia e da celebração.

Um casamento rodeado de discrição

O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foi um dos temas mais comentados das últimas semanas. Muito se escreveu sobre a discrição com que o casal decidiu viver este momento, numa cerimónia marcada pelo secretismo e onde estiveram presentes apenas os filhos.

A ausência de familiares próximos também gerou inúmeras reações e especulações na imprensa internacional, alimentando ainda mais a curiosidade em torno do casamento.

Foi apenas mais tarde, através da produção realizada para a “Vogue”, que os fãs tiveram acesso às primeiras imagens oficiais do grande dia.

Um detalhe que não escapou aos seguidores

Apesar das fotografias do casamento terem corrido o mundo, muitos seguidores acreditam que a recente publicação de Georgina tem um significado especial.

Ao referir-se a Cristiano Ronaldo como “marido”, acabou por fazer aquilo que muitos consideram ser a confirmação pública da nova fase da relação.

Entre fotografias, momentos familiares e pequenas partilhas do dia a dia, o casal continua a despertar enorme atenção nas redes sociais, onde cada nova publicação é analisada ao detalhe pelos milhões de seguidores que acompanham a sua história.