Nem as fotos do casamento tiveram tanto impacto: o pormenor que os fãs descobriram na última publicação de Georgina

Um detalhe que não passou despercebido aos fãs de Ronaldo e Georgina.
Depois de semanas marcadas pelas notícias sobre o casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez, há um pormenor que está a dar que falar entre os fãs do casal.
A empresária e influenciadora partilhou recentemente uma nova publicação nas redes sociais e, entre as várias fotografias do quotidiano, foi a legenda que acabou por captar todas as atenções.
Na mensagem, Georgina escreveu: “Assim me acorda o meu marido 🩷”
A expressão, utilizada pela primeira vez de forma pública pela companheira de Cristiano Ronaldo, não passou despercebida aos seguidores, que rapidamente encheram a caixa de comentários com reações entusiasmadas: “You have finally started using "my husband" 😍” (começaste finalmente a usar ‘meu marido’.
O detalhe surge poucos dias depois de terem sido divulgadas as primeiras imagens oficiais do casamento através da revista Vogue, publicação que revelou fotografias exclusivas da cerimónia e da celebração.
Um casamento rodeado de discrição
O casamento de Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez foi um dos temas mais comentados das últimas semanas. Muito se escreveu sobre a discrição com que o casal decidiu viver este momento, numa cerimónia marcada pelo secretismo e onde estiveram presentes apenas os filhos.
A ausência de familiares próximos também gerou inúmeras reações e especulações na imprensa internacional, alimentando ainda mais a curiosidade em torno do casamento.
Foi apenas mais tarde, através da produção realizada para a “Vogue”, que os fãs tiveram acesso às primeiras imagens oficiais do grande dia.
Um detalhe que não escapou aos seguidores
Apesar das fotografias do casamento terem corrido o mundo, muitos seguidores acreditam que a recente publicação de Georgina tem um significado especial.
Ao referir-se a Cristiano Ronaldo como “marido”, acabou por fazer aquilo que muitos consideram ser a confirmação pública da nova fase da relação.
Entre fotografias, momentos familiares e pequenas partilhas do dia a dia, o casal continua a despertar enorme atenção nas redes sociais, onde cada nova publicação é analisada ao detalhe pelos milhões de seguidores que acompanham a sua história.