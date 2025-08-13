O detalhe mais comentado do pedido de casamento de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez começam o ano com muito amor e fogo de artifício! Veja todas as fotos da passagem de ano

Cristiano Ronaldo pediu Georgina Rodríguez em casamento e recebeu um «sim» da modelo argentina, mas é o luxuoso anel de noivado, avaliado em mais de um milhão de euros, que está a roubar todas as atenções.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão casar. O jogador português pediu a mão da modelo argentina, que respondeu com um «sim» emocionado, marcando um novo capítulo na relação que já dura há nove anos e da qual nasceram dois filhos. Mas, apesar do momento romântico, é outro detalhe que está a dominar as conversas: o impressionante anel de noivado.

A plataforma norte-americana Brides, especializada em casamentos, recorreu ao joalheiro Benjamin Khordipour, da conceituada Estate Diamond Jewelry, para estimar o valor da peça. Segundo o especialista, trata-se de um diamante oval de 22 quilates, cor H, pureza VS1, engastado em platina e acompanhado por dois diamantes ovais de dois quilates cada. A avaliação? Cerca de 1 milhão e 40 mil euros.

Para muitos, uma verdadeira fortuna. Mas, no caso de Cristiano Ronaldo, o impacto na carteira pode não ser tão significativo. O capitão da Seleção Nacional lidera a lista anual da Forbes dos atletas mais bem pagos do mundo, com rendimentos anuais de 246 milhões de euros, além de contratos publicitários milionários. Há até quem acredite que, com a força da sua imagem, o craque possa ter conseguido um desconto na joia.

Entre o gesto romântico, a resposta afirmativa de Georgina e o brilho impressionante do anel, o casamento promete ser um dos eventos mais comentados do ano.