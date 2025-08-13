O detalhe mais comentado do pedido de casamento de Cristiano Ronaldo a Georgina Rodríguez

  • Dois às 10
  • Há 3h e 6min

Cristiano Ronaldo pediu Georgina Rodríguez em casamento e recebeu um «sim» da modelo argentina, mas é o luxuoso anel de noivado, avaliado em mais de um milhão de euros, que está a roubar todas as atenções.

O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez vão casar. O jogador português pediu a mão da modelo argentina, que respondeu com um «sim» emocionado, marcando um novo capítulo na relação que já dura há nove anos e da qual nasceram dois filhos. Mas, apesar do momento romântico, é outro detalhe que está a dominar as conversas: o impressionante anel de noivado.

A plataforma norte-americana Brides, especializada em casamentos, recorreu ao joalheiro Benjamin Khordipour, da conceituada Estate Diamond Jewelry, para estimar o valor da peça. Segundo o especialista, trata-se de um diamante oval de 22 quilates, cor H, pureza VS1, engastado em platina e acompanhado por dois diamantes ovais de dois quilates cada. A avaliação? Cerca de 1 milhão e 40 mil euros.

Para muitos, uma verdadeira fortuna. Mas, no caso de Cristiano Ronaldo, o impacto na carteira pode não ser tão significativo. O capitão da Seleção Nacional lidera a lista anual da Forbes dos atletas mais bem pagos do mundo, com rendimentos anuais de 246 milhões de euros, além de contratos publicitários milionários. Há até quem acredite que, com a força da sua imagem, o craque possa ter conseguido um desconto na joia.

Entre o gesto romântico, a resposta afirmativa de Georgina e o brilho impressionante do anel, o casamento promete ser um dos eventos mais comentados do ano.

Temas: Cristiano Ronaldo Georgina Rodríguez Casamento Dois às 10

Fora do Estúdio

Prima e sobrinha da família que morreu em acidente de coração partido: «Morri no dia 9 de agosto»

Há 1h e 34min

Irmã de jovem desaparecido atualiza informações: «Não há forma do João estar bem»

Há 2h e 6min

Perto da menopausa, Cristina Ferreira muda estilo de vida e dá conselho precioso: «Faz toda a diferença»

Há 2h e 57min

Cristina Ferreira cortou estes 3 alimentos das refeições: «O corpo já não respondia. Sentia-me inchada»

Há 3h e 1min

Cristina Ferreira regressou à televisão, mas antes partilhou foto inédita das férias: «Esta é a Cristina sem glitter»

11 ago, 10:17

Com 24 anos, Miguel Moura é pai e padrasto: «Muita gente não sabe, porque eu...»

10 ago, 17:43

De reality shows a papás e mamãs: conheça os filhos dos ex-concorrentes da TVI

9 ago, 19:59
MAIS

Mais Vistos

Mulher com obesidade cai em cima do marido e asfixia-o acabando por o matar acidentalmente

Ontem às 12:29

Cristina Ferreira sobre Bruno de Carvalho: «Espero que o Bruno venha cá»

Ontem às 10:13

Daniela Santos quebra o silêncio sobre envolvimento com Afonso Leitão fora da casa — Veja a conversa completa

Ontem às 12:06

Mãe revela que amamentou um dos filhos até aos 7 anos

Há 1h e 37min

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Esta receita de sopa para o verão tornou-se viral por um motivo

11 ago, 16:00

Esta receita de mousse de manga é ideal para refrescar nos dias de calor

11 ago, 14:30

Este é o segredo para nunca mais deixar o Bacalhau à Brás seco

6 ago, 15:00

Esta mousse de chocolate é feita sem açúcar nem natas

5 ago, 16:30

Fotos

Esta mãe não esquece a mensagem que a filha mandou uma semana antes de morrer

Há 10 min

Não deu certo com Dinis Almeida, mas Solange Tavares encontrou o amor com Nelson Fernandes. E foi assim que se conheceram

Há 27 min

Prima e sobrinha da família que morreu em acidente de coração partido: «Morri no dia 9 de agosto»

Há 1h e 34min

Irmã de jovem desaparecido atualiza informações: «Não há forma do João estar bem»

Há 2h e 6min