Aos 85 anos, é comparada a Cristiano Ronaldo. Joaquina é, talvez, uma das mulheres mais extraordinárias que vai conhecer

E no «Dois às 10» conquistou Cristina Ferreira e Cláudio Ramos com a sua autenticidade de força.

Hoje, no Dois às 10, recebemos pessoas verdadeiramente “fora da caixa”, e começámos com uma convidada que é a prova viva de que nunca é tarde para começar. Joaquina Flores, 85 anos, atleta, recordista mundial e conhecida internacionalmente como “Maria de Portugal”, entrou em estúdio com a energia de quem nunca deixou a vida abrandar o passo.

Aos 50 anos, sem nunca ter praticado desporto, calçou as sapatilhas pela primeira vez por influência do irmão. Desde então, nunca mais parou.

Joaquina confessou que, no início, não foi fácil enfrentar o preconceito. «Quando comecei a correr não havia muitas senhoras a correr. Diziam-me: “O que é que a velha vem ali a fazer? Vai mas é lavar a loiça!”». Ela ignorou as críticas — e venceu. Literalmente.

Hoje, soma tantas medalhas e troféus que já perdeu a conta. O marido, entretanto falecido, chegou mesmo a transformar a garagem de casa num autêntico museu dedicado às conquistas da atleta. «Já me chamaram Ronalda… mas eu não ganho o mesmo dinheiro que ele!», brincou no sofá, arrancando gargalhadas a Cristina Ferreira e Cláudio Ramos.

Aos 85 anos, Joaquina continua a treinar quase diariamente e participa em corridas e maratonas todas as semanas. «Correr deu-me vida!», garante.

É sempre a atleta mais velha em competição — e isso nunca a intimida. Pelo contrário: torna-a ainda mais motivada para inspirar os mais novos.

Joaquina emocionou o estúdio ao recordar o grande amor da sua vida, Januário, com quem esteve casada 63 anos. «Era um santinho de homem, um pai para toda a gente. Qualquer pessoa ficava apaixonada à primeira vista», revelou.

Foi ele o seu maior fã, o homem que a acompanhava em todas as provas e que fez da garagem um museu para homenagear a mulher vencedora.