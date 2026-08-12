Após casar com Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo tem gesto emocionante com o eterno «rival»

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Cristiano Ronaldo não ficou indiferente à morte do pai de Lionel Messi e fez questão de enviar uma mensagem de força ao antigo rival dentro dos relvados.

O pai do craque argentino morreu no passado fim de semana. Esta quarta-feira, dia 12, Messi recorreu às redes sociais para lhe dedicar uma sentida homenagem, numa publicação que rapidamente ficou marcada por centenas de milhares de comentários.

Entre as mensagens deixadas ao jogador argentino está a de Cristiano Ronaldo. Mesmo um dia após o casamento com Georgina Rodríguez, o internacional português fez questão de deixar um comentário a confortar Messi neste momento de dor e deixou-lhe algumas palavras de apoio.

«Um abraço enorme para ti e para os teus nestes duros momentos, Leo. Muita força», escreveu CR7.

Apesar da histórica rivalidade desportiva que marcou uma era do futebol mundial, Cristiano Ronaldo e Lionel Messi têm demonstrado, ao longo dos anos, respeito mútuo. Desta vez, foi o português a deixar uma palavra de conforto ao argentino num momento particularmente difícil.

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