O pedido de Cristiano Ronaldo em dia decisivo para a Seleção Portuguesa

Portugal defronta a Croácia um ano após a morte de Diogo Jota. Mas há outra coincidência

O capitão da Seleção Nacional lançou o mote nas redes sociais.

Portugal entra em campo na madrugada desta sexta-feira, dia 3 de julho, para defrontar a Croácia, num jogo a eliminar dos 16 avos de final do Mundial 2026.

Na véspera do encontro, Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem dirigida aos adeptos portugueses. «Façam-nos sentir em casa», escreveu o capitão da Seleção Nacional, acompanhando a publicação com imagens do apoio que a equipa tem recebido ao longo da competição.

Portugal procura garantir um lugar na fase seguinte da competição, num duelo decisivo frente à Croácia.