O pedido de Cristiano Ronaldo em dia decisivo para a Seleção Portuguesa

O capitão da Seleção Nacional lançou o mote nas redes sociais.
Portugal entra em campo na madrugada desta sexta-feira, dia 3 de julho, para defrontar a Croácia, num jogo a eliminar dos 16 avos de final do Mundial 2026.
Na véspera do encontro, Cristiano Ronaldo recorreu às redes sociais para deixar uma mensagem dirigida aos adeptos portugueses. «Façam-nos sentir em casa», escreveu o capitão da Seleção Nacional, acompanhando a publicação com imagens do apoio que a equipa tem recebido ao longo da competição.
Portugal procura garantir um lugar na fase seguinte da competição, num duelo decisivo frente à Croácia.