Filhos de Cristiano Ronaldo e Nininho Vaz Maia partilham das coisas mais importantes da vida

Lembra-se do Cristiano, filho de Nininho Vaz Maia? É quase um adolescente... e está muito diferente!

Cristiano Ronaldo Júnior e Cristiano Vaz Maia, filhos de dois dos nomes mais conhecidos de Portugal, têm em comum muito mais do que o nome.

Cristiano Ronaldo Júnior e Cristiano Vaz Maia, filho de Nininho Vaz Maia, partilham não só o nome, mas também a paixão pelo futebol. Os dois jovens começam a destacar-se nos relvados e já somam conquistas importantes.

Cristiano Vaz Maia tem 18 anos e acaba de dar um passo importante na carreira desportiva. O jovem médio anunciou nas redes sociais a assinatura do primeiro contrato profissional com o Estrela da Amadora, deixando um testemunho de gratidão: “É um orgulho assinar o meu primeiro contrato. Agradeço a Deus, à minha família e ao Estrela da Amadora pela confiança. A disciplina leva-nos ao sucesso.”

Formado no Sacavenense, Cristiano passou ainda pelos escalões de formação do Belenenses e do Casa Pia, até chegar à Reboleira. Na época passada, ao serviço dos juniores do Estrela, somou cinco golos em 21 jogos. Embora tenha herdado a visibilidade do pai, Nininho Vaz Maia, o jovem aposta tudo em construir a sua própria história nos relvados. Curiosamente, também o cantor chegou a jogar futebol na juventude, representando o Vitória Clube de Lisboa entre 1998 e 2007.

Já Cristiano Ronaldo Júnior, filho do craque português, segue também as pisadas do pai. O jovem, com 14 anos, foi recentemente convocado pela primeira vez para representar a Seleção Nacional sub-15, no Torneio Internacional Vlatko Markovic, a realizar-se na Croácia em maio. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos adeptos e orgulho pela família, com Cristiano Ronaldo a assinalar publicamente o momento. Atualmente, o jovem joga no Al Nassr, clube do pai.

Duas trajetórias distintas, mas ligadas pela mesma paixão: o futebol.