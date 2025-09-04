Filhos de Cristiano Ronaldo e Nininho Vaz Maia partilham das coisas mais importantes da vida

  • Dois às 10
  • Ontem às 17:32

Cristiano Ronaldo Júnior e Cristiano Vaz Maia, filhos de dois dos nomes mais conhecidos de Portugal, têm em comum muito mais do que o nome.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristiano Ronaldo Júnior e Cristiano Vaz Maia, filho de Nininho Vaz Maia, partilham não só o nome, mas também a paixão pelo futebol. Os dois jovens começam a destacar-se nos relvados e já somam conquistas importantes.

Cristiano Vaz Maia tem 18 anos e acaba de dar um passo importante na carreira desportiva. O jovem médio anunciou nas redes sociais a assinatura do primeiro contrato profissional com o Estrela da Amadora, deixando um testemunho de gratidão: “É um orgulho assinar o meu primeiro contrato. Agradeço a Deus, à minha família e ao Estrela da Amadora pela confiança. A disciplina leva-nos ao sucesso.”

Formado no Sacavenense, Cristiano passou ainda pelos escalões de formação do Belenenses e do Casa Pia, até chegar à Reboleira. Na época passada, ao serviço dos juniores do Estrela, somou cinco golos em 21 jogos. Embora tenha herdado a visibilidade do pai, Nininho Vaz Maia, o jovem aposta tudo em construir a sua própria história nos relvados. Curiosamente, também o cantor chegou a jogar futebol na juventude, representando o Vitória Clube de Lisboa entre 1998 e 2007.

Cristiano Ronaldo Júnior, filho do craque português, segue também as pisadas do pai. O jovem, com 14 anos, foi recentemente convocado pela primeira vez para representar a Seleção Nacional sub-15, no Torneio Internacional Vlatko Markovic, a realizar-se na Croácia em maio. A notícia foi recebida com entusiasmo pelos adeptos e orgulho pela família, com Cristiano Ronaldo a assinalar publicamente o momento. Atualmente, o jovem joga no Al Nassr, clube do pai.

Duas trajetórias distintas, mas ligadas pela mesma paixão: o futebol.

Temas: Cristiano Ronaldo Nininho Vaz Maia Cristiano Ronaldo Junior Cristiano Vaz Maia Futebol

RELACIONADOS

Filho de Nininho Vaz Maia é notícia em todo o país: «É um orgulho...»

Fora do Estúdio

Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

Ontem às 16:08

Antiga apresentadora da TVI mostra-se no hospital em sessão de quimioterapia: «Vai dar tudo certo»

Ontem às 09:16

É filho de uma estrela da TVI e soma muitos elogios nas redes sociais: «Lindo como a mãe»

Ontem às 09:03

Aos 25 anos, a vida de Cláudio Ramos era muito diferente. Apresentador partilha foto inédita

3 set, 15:36

Viúva de Diogo Jota volta a emocionar seguidores: «Ele está contigo e com os meninos»

3 set, 08:58

Ruth Marlene declara-se a famosa cantora: «Nunca me traiu»

2 set, 16:08

A lutar contra um cancro, antiga apresentadora da TVI declara-se ao companheiro: «Obrigada por me teres trazido felicidade»

2 set, 09:13
MAIS

Mais Vistos

"Assombrados pela tragédia": número de mortos em acidente em Lisboa sobe para 16

Ontem às 10:01

Elevador da Glória: «O menino só se agarrava ao polícia que ficou com ele». Com três anos, viu o pai morrer e mãe está em estado grave

Ontem às 10:09

Desentendimento entre namorada de Tiago Monteiro e Diana Pereira escala e deixa Cristina Ferreira em 'choque'

Ontem às 11:08

Kina deixa sentida mensagem aos telespectadores: «Não me julguem»

Ontem às 12:30

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

Ontem às 16:25

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Dê uma nova vida às bananas maduras com esta receita

28 ago, 16:30

Estes bombons de framboesa estão virais. E nós temos a receita

28 ago, 16:00

Fotos

Filhos de Cristiano Ronaldo e Nininho Vaz Maia partilham das coisas mais importantes da vida

Ontem às 17:32

Se os bifes de frango já cansam lá em casa, esta receita espanhola é a solução

Ontem às 16:25

Manuel Luís Goucha recorda confidência de Cristina Ferreira: «É difícil guardar um segredo desta importância»

Ontem às 16:08

Diversão para toda a família: este parque português faz lembrar a Disneyland

Ontem às 15:45