Antes do jogo decisivo contra Espanha, Sandra Felgueiras escreve carta a Cristiano Ronaldo: «Até eu fui injusta contigo»

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Sandra Felgueiras partilhou um texto muito pessoal dedicado a Cristiano Ronaldo, pouco tempo antes do jogo da Seleção Portuguesa contra a Espanha

Na publicação, a jornalista revelou um lado menos conhecido do seu percurso e explicou por que razão sempre olhou para o capitão da equipa das quinas de forma diferente. «Poucos saberão que vivi 7 anos entre a política e o futebol. Dos 14 aos 21, acompanhei de perto o sofrimento das derrotas, a alegria dos golos, a disciplina dos treinos, da alimentação e das noites passadas em casa quando todos os outros saíam», começou por escrever.

Foi precisamente essa experiência que, segundo Sandra Felgueiras, a levou a admirar o percurso de Cristiano Ronaldo para lá dos relvados. «Talvez por isso nunca tenha conseguido olhar para Cristiano Ronaldo apenas como um futebolista», confessou.

A jornalista revelou ainda que decidiu escrever uma carta aberta ao internacional português, descrevendo-a como uma mensagem dirigida ao craque «antes de um dos seus últimos bailes».

Este Mundial, para mim, é dele. Não porque nos deva alguma coisa. Mas porque já nos deu muito mais do que alguma vez lhe poderemos devolver. Obrigada, Cristiano. Aconteça o que acontecer, desejo que saias deste Mundial em paz contigo próprio. Até eu fui injusta contigo. Também eu achei que devias sair. Hoje percebo que estava errada.

O texto completo foi publicado no site da CNN Portugal, onde Sandra Felgueiras partilha a sua reflexão sobre o legado de Cristiano Ronaldo e o impacto que o jogador continua a ter dentro e fora de campo.

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