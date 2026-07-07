Depois da derrota de Portugal no Mundial, apresentadora da TVI deixa mensagem a Cristiano Ronaldo: «Eu não esqueço»

Quase ninguém faz isto à ventoinha. E faz toda a diferença no combate ao calor

A derrota de Portugal frente à Espanha, por 1-0, nos oitavos de final do Mundial 2026, marcou também aquele que foi o último Campeonato do Mundo de Cristiano Ronaldo. Nas redes sociais, várias figuras públicas reagiram ao momento, entre elas Iva Domingues.

A apresentadora da TVI recorreu ao Instagram para partilhar uma longa reflexão sobre o legado do capitão da Seleção Nacional, começando por assumir que, apesar de nem sempre concordar com algumas das decisões do jogador fora dos relvados, nunca esquecerá tudo aquilo que deu ao país.

«Eu tenho memória. Se ontem podia ter saído, para entrar o Gonçalo Ramos, podia... Se concordo e compactuo com algumas decisões e posicionamentos que assumiu na sua vida, fora das quatro linhas, chamando de GOAT a Trump, quando decidiu ir à Casa Branca, obviamente que não. Mas eu não esqueço. Sou grata por tudo o que deu a Portugal e à seleção portuguesa», escreveu.

De seguida, Iva Domingues recuperou um texto que já tinha partilhado há cerca de um ano, numa verdadeira homenagem ao craque português. «Eu vivi no tempo de Cristiano Ronaldo. Vivi no tempo em que um rapaz da Madeira fez o mundo ajoelhar-se diante da sua vontade. Vivi no tempo em que o impossível vestia o número 7... e tinha nome de alma grande: Cristiano», começou por recordar.

Ao longo da publicação, destacou a disciplina, o esforço e a capacidade de superação do internacional português. «Foste mais do que golos. Mais do que taças. Foste suor em silêncio, dor escondida nos bastidores, noites frias a treinar enquanto o mundo dormia. Foste a disciplina feita carne. A paixão feita gesto», escreveu.

A apresentadora terminou com uma sentida mensagem de agradecimento. «Obrigada, Cristiano! Por teres levado o nome da nossa terra ao topo do mundo. Por cada golo, cada lágrima, cada "Siiiuuu" que ecoou no peito de todos nós. Por teres sido tão humano, sendo tão imortal. Foste, és e serás: o nosso Maior. Portugal não esquecerá. Eu nunca esquecerei.»

A publicação rapidamente reuniu centenas de reações de seguidores que também aproveitaram para homenagear Cristiano Ronaldo, numa noite marcante para o futebol português