Está decidido. Após declarações de Katia Aveiro, Cristiano Ronaldo toma decisão e acaba com todas as dúvidas

Depois de, nos últimos dias, Katia Aveiro ter dado a entender que este poderá ser o último Campeonato do Mundo de Cristiano Ronaldo, foi agora o próprio capitão da Seleção Nacional a confirmar a notícia.

Na conferência de imprensa realizada este domingo, 4 de julho, o internacional português, de 41 anos, acabou com todas as dúvidas quando foi questionado sobre o futuro ao serviço da equipa das quinas. «Vai ser o último Mundial, sim!», afirmou, com um sorriso no rosto.

Apesar da confirmação, Cristiano Ronaldo garantiu que está totalmente focado em aproveitar cada momento da competição. «É desfrutar. Espero que não seja a minha última partida em Mundiais», acrescentou, numa referência ao decisivo encontro entre Portugal e Espanha, marcado para esta segunda-feira, 6 de julho.

As declarações surgem poucos dias depois de Katia Aveiro ter revelado publicamente que esta seria, muito provavelmente, a última participação do irmão num Campeonato do Mundo, alimentando uma possibilidade que agora foi confirmada pelo próprio craque português.

Caso Portugal siga em frente na competição, Cristiano Ronaldo continuará a somar jogos naquele que será o último Mundial da sua histórica carreira ao serviço da Seleção Nacional.