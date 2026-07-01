Queria agradecer a ajuda de Cristiano Ronaldo, mas morreu dias antes de começar o Mundial. Carta da mãe emociona

  • Dois às 10

Cristiano Ronaldo teve um gesto que mudou a vida de um jovem adepto em 2013. Treze anos depois, esse mesmo fã sonhava reencontrar o capitão da Seleção Nacional durante o Mundial 2026, mas morreu num acidente poucos dias antes de Portugal chegar aos Estados Unidos.

A história é contada numa reportagem da Renascença. Em agosto de 2013, Ronald Gjoka tinha apenas 19 anos quando invadiu o relvado, durante um jogo entre o Real Madrid e o Chelsea, em Miami, para abraçar Cristiano Ronaldo. O internacional português correspondeu ao gesto, trocou algumas palavras com o jovem e deu-lhe um carinho na cabeça, antes de este ser detido pelas autoridades.

Na altura, Ronald enfrentou um processo judicial e chegou a correr o risco de ser deportado. Foi então que Cristiano Ronaldo assinou uma carta dirigida aos procuradores, pedindo que as acusações fossem retiradas. O gesto acabou por ser importante no desfecho do caso e permitiu ao jovem seguir a sua vida sem novas consequências judiciais.

Treze anos depois, Ronald, já com 32 anos, vivia entre o Canadá e a Florida e estava entusiasmado com a possibilidade de voltar a ver Cristiano Ronaldo, aproveitando o facto de a Seleção Nacional estar instalada perto de Miami durante o Mundial. Segundo a mãe, Malva Gjoka, o filho dizia que queria apenas observar os treinos à distância e agradecer ao jogador por tudo o que tinha feito por ele.

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Contudo, Ronald morreu num acidente em Juno Beach, na Florida, no dia 7 de junho de 2026, apenas quatro dias antes do arranque da competição. O funeral realizou-se precisamente no dia em que Portugal se estreou no Mundial.

À Renascença, a mãe recordou a paixão do filho por Cristiano Ronaldo e explicou que acompanhavam juntos os jogos do internacional português durante anos. "Se eu pudesse falar com o Cristiano agora, o que lhe diria? Obrigado. Obrigado por teres salvado a vida do meu filho. Obrigado por me teres dado mais uns anos com ele", afirmou Malva Gjoka, emocionada, deixando um pedido ao jornalista "Se tiver oportunidade de falar com o Cristiano, por favor, agradeça-lhe por tudo o que fez pelo meu filho e o quanto significou para ele"

A reportagem foi assinada pelo jornalista André Maia, da Renascença, que recupera a história do adepto e do gesto solidário de Cristiano Ronaldo, recordando o impacto que teve na vida de Ronald e da sua família.

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