Ninguém diria que tem 60 anos. Cristina Areia posa de biquínis e fotos chamam a atenção

Vivam os noivos! Eis as imagens mais românticas de Cristina Areia com o inglês por quem se apaixonou

As imagens do casamento de Cristina Areia e Duncan Whitehead

Acabou de completar 60 anos! Cristina Areia exibe boa forma física

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Cristina Areia deu nas vistas ao partilhar imagens em biquíni.

México foi o destino escolhido por Cristina Areia e pelo marido, Duncan Whitehead, para umas férias de sonho.

Aos 60 anos, idade que completou a 27 de fevereiro, a ex-atriz mostrou uma silhueta invejável em fotografias publicadas no Instagram, nas quais revela como estão a decorrer estes dias.

Cristina Areia e Duncan Whitehead, que se casaram em Portugal em 2024 após alguns anos de relação, residem em Inglaterra, país para o qual a filha de Carlos Areia emigrou há cerca de uma década.

Veja, agora, na galeria que preparámos para si, as imagens partilhadas por Cristina Areia.