Ninguém diria que tem 60 anos. Cristina Areia posa de biquínis e fotos chamam a atenção

Cristina Areia deu nas vistas ao partilhar imagens em biquíni.
México foi o destino escolhido por Cristina Areia e pelo marido, Duncan Whitehead, para umas férias de sonho.
Aos 60 anos, idade que completou a 27 de fevereiro, a ex-atriz mostrou uma silhueta invejável em fotografias publicadas no Instagram, nas quais revela como estão a decorrer estes dias.
Cristina Areia e Duncan Whitehead, que se casaram em Portugal em 2024 após alguns anos de relação, residem em Inglaterra, país para o qual a filha de Carlos Areia emigrou há cerca de uma década.
Veja, agora, na galeria que preparámos para si, as imagens partilhadas por Cristina Areia.