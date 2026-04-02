"É uma prioridade": os dois hábitos que Cristina Ferreira não abdica para se manter em forma

  • Joana Lopes
  • 2 abr, 15:00

Cristina Ferreira revelou quais são os hábitos que considera indispensáveis para manter o corpo saudável.

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Cristina Ferreira utilizou as redes sociais para partilhar com os seguidores aquilo que considera ser a base de uma vida longa e saudável. A apresentadora destacou dois pilares fundamentais: a alimentação equilibrada e a prática regular de exercício físico.

Numa das publicações, em formato de carrossel, mostrou-se a praticar pilates e revelou uma das suas refeições, composta por ovo cozido, grão-de-bico e brócolos.

“Não há volta a dar. São estas as duas coisas essenciais, a base para a longevidade. Não arranjem desculpas, comecem agora”, escreveu. Cristina Ferreira reconheceu ainda que manter a disciplina nem sempre é fácil: “É chato fazer marmitas. É. Não apetece mexer o corpo todos os dias? Não apetece. Mas é uma prioridade. De vida”, garantiu.

Temas: Cristina Ferreira
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