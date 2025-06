Cristina Ferreira confessa quem mais a inspira. E ninguém estava à espera

Cristina Ferreira de mãos dadas com João Monteiro nos bastidores do Cristina Talks! Veja o momento de ternura

Cristina Ferreira fala sobre quem mais a influenciou na vida e na carreira

Cristina Ferreira foi uma das figuras em destaque na ICON – Influencing The World, a conferência internacional que decorre em Lisboa entre os dias 4 e 6 de junho e que reúne algumas das personalidades mais influentes do mundo para debater o impacto do mundo dos influencers na sociedade e nas empresas.

Com milhões de seguidores e uma presença mediática incontornável, a apresentadora e empresária foi desafiada a responder no Instagram da TVI sobre quem a influenciou mais ao longo do seu percurso. A resposta chegou sem hesitações e com uma emoção notória: «Ao longo dos anos fui percebendo que a minha maior influência estava na base e que eram principalmente as mulheres da minha família».

Cristina fez questão de destacar a força e a liberdade dessas mulheres que marcaram a sua infância e adolescência: «Eram mulheres muito livres, muito fortes, que comandavam não só a casa, mas também tudo o resto, sem que lhes fosse pedido isso. Foram elas que me inspiraram. Foi com elas que eu ganhei esta minha vontade de fazer, de trabalhar, de liderar».

Apesar de reconhecer que herdou também traços do pai e de um tio empresário: «Sei que ganhei aqui talvez esta costela de empreendedora».

A reação dos seguidores no Instagram da TVI foi imediata e emocionada. «O meu sonho era passar que fosse apenas duas horas com ela… Só para poder aprender um pouco da sua sabedoria. Uma mulher inspiradora. Parabéns 👏❤️», escreveu uma fã. Outra destacou: «A Cristina é uma grande mulher 💪😘❤️».

A participação de Cristina Ferreira na ICON reforça não só o seu papel enquanto mulher influente na sociedade portuguesa, mas também a importância de reconhecer as raízes que a inspiraram, sobretudo o legado discreto, mas poderoso, das mulheres da sua família.