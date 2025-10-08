É impossível ignorar as botas que Cristina Ferreira usou. E provam que esta é mesmo a cor do momento

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 13min

As botas escolhidas por Cristina Ferreira voltaram a captar todas as atenções. Num look que não passou despercebido, a apresentadora apostou numa cor vibrante que confirma aquilo que a moda já dita: esta é, sem dúvida, a tonalidade da temporada.

Cristina Ferreira voltou a provar porque é considerada uma das mulheres mais estilosas da televisão portuguesa. Ontem, no «Dois às 10», a apresentadora escolheu umas botas metalizadas em tons de cobre — uma variação moderna do castanho, a cor tendência deste outono — que rapidamente se tornaram o centro das atenções. E o melhor? Estão com um desconto irresistível: de 159,90€ para apenas 47,90€.

Cristina Ferreira é conhecida por não deixar nenhum detalhe ao acaso, e esta terça-feira não foi exceção. O look sofisticado e contemporâneo foi elevado pelas botas metalizadas, cujo brilho subtil acrescenta um toque de ousadia e elegância. São a peça ideal para atualizar qualquer visual de outono, combinando facilmente com jeans, vestidos ou coordenados mais formais — sempre com aquele toque glam que é marca registada da apresentadora.

As botas pertencem à coleção da marca Cristina, e estão atualmente em promoção com 70% de desconto — uma oportunidade perfeita para apostar numa peça tendência, com assinatura nacional, e transformar o guarda-roupa desta estação.

Percorra a galeria e veja alguns dos melhores looks castanhos de Cristina Ferreira.

Temas: Cristina Ferreira

