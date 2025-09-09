Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

Cristina Ferreira voltou a conquistar atenções com um vestido que está a dar que falar.

Cristina Ferreira está a desfrutar dos últimos dias de sol em Espanha antes de regressar às intensas noites televisivas e, como é habitual, transforma cada ocasião numa oportunidade para exibir looks cheios de confiança. Num cenário de paredes caiadas e azul mediterrâneo, a apresentadora surgiu com um vestido que alia simplicidade e ousadia numa só peça.

O modelo, fluido e de linhas soltas, distingue-se especialmente pelas costas abertas e drapeadas, um pormenor que lhe valeu inúmeros elogios (e várias perguntas sobre a marca) no Instagram, onde partilhou imagens a usá-lo. «Tinha este vestido guardado há algum tempo. Pensei usar na passagem dos 47 para os 48», revelou na legenda, deixando perceber que seria uma escolha para o seu aniversário, celebrado esta terça-feira, 9 de setembro.

«Mas vai já hoje. Amanhã vai outro lindo. Na cor que mais gosto de usar. Adivinham? E este é mesmo giro não é?», acrescentou a apresentadora da TVI, frisando que este é o «último domingo sem segredos». Isto porque no próximo domingo, 14 de setembro, estreia a nova edição de «Secret Story – A Casa dos Segredos», programa que volta a apresentar.

Ainda sobre o vestido, a alça em pele, visível e com um efeito semelhante a um cinto, acrescenta um detalhe inesperado, sublinhando que, mesmo nas escolhas mais leves, Cristina Ferreira faz sempre questão de marcar presença.

A peça é da Rat & Boa e integra a mais recente evolução do icónico modelo Antheia. Segundo se lê no site da marca, encontra-se disponível nos tamanhos XXS/S a L/XL e tem um preço de 350€.