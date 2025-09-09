Toda a gente está a falar deste vestido de Cristina Ferreira

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 3min

Cristina Ferreira voltou a conquistar atenções com um vestido que está a dar que falar.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Cristina Ferreira está a desfrutar dos últimos dias de sol em Espanha antes de regressar às intensas noites televisivas e, como é habitual, transforma cada ocasião numa oportunidade para exibir looks cheios de confiança. Num cenário de paredes caiadas e azul mediterrâneo, a apresentadora surgiu com um vestido que alia simplicidade e ousadia numa só peça.

O modelo, fluido e de linhas soltas, distingue-se especialmente pelas costas abertas e drapeadas, um pormenor que lhe valeu inúmeros elogios (e várias perguntas sobre a marca) no Instagram, onde partilhou imagens a usá-lo. «Tinha este vestido guardado há algum tempo. Pensei usar na passagem dos 47 para os 48», revelou na legenda, deixando perceber que seria uma escolha para o seu aniversário, celebrado esta terça-feira, 9 de setembro.

«Mas vai já hoje. Amanhã vai outro lindo. Na cor que mais gosto de usar. Adivinham? E este é mesmo giro não é?», acrescentou a apresentadora da TVI, frisando que este é o «último domingo sem segredos». Isto porque no próximo domingo, 14 de setembro, estreia a nova edição de «Secret Story – A Casa dos Segredos», programa que volta a apresentar.

Ainda sobre o vestido, a alça em pele, visível e com um efeito semelhante a um cinto, acrescenta um detalhe inesperado, sublinhando que, mesmo nas escolhas mais leves, Cristina Ferreira faz sempre questão de marcar presença.

A peça é da Rat & Boa e integra a mais recente evolução do icónico modelo Antheia. Segundo se lê no site da marca, encontra-se disponível nos tamanhos XXS/S a L/XL e tem um preço de 350€.

Temas: Cristina Ferreira

RELACIONADOS

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário

Fora do Estúdio

Cristina Ferreira: 48 anos, 48 looks que encantaram ao longo dos anos

Há 8 min

O que João Monteiro disse a Cristina Ferreira na véspera do aniversário desta

Há 3h e 42min

Vera de Melo torna público rosto da filha e há algo que não escapou a ninguém

Ontem às 11:06

Eram crianças e faziam sucesso ao lado do pai. As filhas de António Raminhos cresceram e continuam encantadoras

5 set, 20:10

Longe das redes sociais, mas sempre perto do público. Conheça uma das apresentadoras que mais aparece na televisão

5 set, 15:57

Fora de Portugal, Cristina Ferreira inicia contagem decrescente para o 48.º aniversário

5 set, 08:58

Filhos de Cristiano Ronaldo e Nininho Vaz Maia partilham das coisas mais importantes da vida

4 set, 17:32
MAIS

Mais Vistos

Cláudio Ramos em êxtase com gala do Big Brother Verão: «Fiquei tão contente»

Ontem às 09:57

Catarina Miranda provoca acesa discussão entre comentadores do Big Brother na manhã da TVI

Ontem às 10:06

Bruna esclarece relação prévia com Catarina Miranda: «Não sou traidora de ninguém»

Ontem às 13:09

Cláudio Ramos partilha opinião pouco popular sobre o Big Brother Verão: «Vocês não vão concordar comigo»

Ontem às 10:26

Signos

Horóscopo: Saiba o que o seu signo lhe reserva para o mês de setembro

2 set, 10:07

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Receitas

Sem farinha e 'amigo' da dieta: agarre esta receita de bolo de chocolate

Há 2h e 5min

Não há pão como este de azeitonas, queijo e bacon

Ontem às 16:00

Se os bifes de frango já o cansam, esta receita espanhola é a solução

4 set, 16:25

Convidados inesperados? 20 receitas de sobremesas fáceis e rápidas para ter sempre à mão

29 ago, 17:54

Fotos

Esta é a infusão favorita das espanholas para emagrecer

Há 1h e 18min

A rotina de cuidados que ajuda Helena Isabel a brilhar aos 73

Há 1h e 34min

Sem farinha e 'amigo' da dieta: agarre esta receita de bolo de chocolate

Há 2h e 5min

Tem a certeza que é uma pessoa bem-educada? Estas são 40 regras básicas de etiqueta que todos devemos seguir

Há 2h e 29min