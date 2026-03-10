"Igual à mãe": Cristina Ferreira partilha foto da mãe e... todos comentam o mesmo

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:00

Ninguém esperava esta semelhança. Cristina Ferreira partilhou uma foto da mãe e, rapidamente, os comentários dispararam, destacando a semelhança entre as duas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

No Dia da Mulher, Cristina Ferreira fez questão de assinalar a data nas suas redes sociais com uma imagem inédita.

"Hoje, celebra-se a mulher. Atribuíram-lhe um dia internacional. Dizem que é preciso, que relembra a desigualdade, a luta, os direitos. Não sei da necessidade mas sei da vontade de festejar a felicidade de o ser", começou por sublinhar a apresentadora, de 48 anos, ao partilhar um registo até agora desconhecido do seu batizado, com um detalhe que chamou a atenção.

"Nasci menina, desejo desde o primeiro minuto do meu pai. A minha mãe, por achar o contrário, comprou tudo azul. Habituei-me desde que nasci a usar a cor 'masculina', como ainda a mentalidade de outros tempos atribui. Gosto de pensar que a minha mãe sabia o que estava a fazer. Até o meu batizado foi com um vestido azul. Essa diferença ter-me-á moldado a personalidade inconscientemente. Sei que venho de uma família onde as mulheres se destacam. Todas. E crescer assim não dá outra hipótese. Lutas naturalmente pelo que é teu", recordou na legenda de um verdadeiro "tesourinho" do seu batizado, onde surge com o referido vestido azul, ao colo da mãe.

De imediato, vários seguidores destacaram as parecenças de Cristina Ferreira com a progenitora. Entre os comentários lê-se: "Igual à mãe", "É a cara da sua mãe" e "A senhora tua mãe é exatamente a tua carinha laroca. Tens bem a quem sair com essas linhas que tens no rosto, finas e delicadas, mas que expressam bem a firmeza de uma mulher".

No final da publicação, Cristina Ferreira deixou ainda uma reflexão sobre o filho, Tiago, de 17 anos: "O meu filho também cresceu assim. Às vezes, gostava de saber o que já deixei nele. Mas talvez já saiba. Noto-lhe o respeito, o orgulho e a certeza de que uma mulher está em pé de igualdade com um homem. Os vossos filhos só querem mães felizes. Nunca se esqueçam disso. Arrisquem, vão mesmo com medo, conquistem o vosso lugar, celebrem o que são. A verdade é o único caminho para a liberdade".

Temas: Cristina Ferreira

RELACIONADOS

A verdade por trás da forma física de Cristina Ferreira: as 3 coisas que não abdica

Mesmo em viagem, Cristina Ferreira mantém o hábito que explica a sua excelente forma física

«Para quem tem mais de 40 anos»: Cristina Ferreira revela aliado para manter a boa forma física

Este alimento é um dos preferidos de Cristina Ferreira e um aliado para manter a boa forma física

Fora do Estúdio

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Hoje às 13:00

Nunca vimos Sandra Felgueiras assim: "Fui muito corajosa"

Hoje às 12:00

Nova foto de filho de Diogo Jota gera milhões de reações nas redes sociais

Hoje às 10:00

Marco Costa "foge" para o Algarve com companhia especial "Meu amor"

Ontem às 12:00

Depois de engordar 20 quilos, Rita Guerra emagrece e impressiona todos: veja as fotos

Ontem às 11:00

Mafalda Teixeira tem 43 anos e parece ter parado no tempo: vai querer saber o seu segredo

Ontem às 10:00

Cantora acarinhada pelos portugueses surge muito mais magra: «Antes de entrar num sítio, já sentia os olhares»

6 mar, 16:29
MAIS

Mais Vistos

Pedro faz revelação e deixa rasgados elogios a concorrente do «Secret Story»: «Quero que seja o vencedor!»

Ontem às 11:39

Com apenas 2 anos, Guilherme lutou contra a morte, amputações e sobreviveu à falência de 6 órgãos

Hoje às 11:34

Bruno Cabrerizo surpreende Cristina Ferreira com pedido em direto

Hoje às 10:04

Beber água com limão em jejum: vale a pena ou é apenas um mito? Descubra toda a verdade

Hoje às 10:14

Signos

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de março

27 fev, 10:56

Horóscopo: conheça as previsões de cada signo para o mês de fevereiro

30 jan, 10:52

Horóscopo do amor em 2026: taróloga prevê casamento para um dos signos

30 dez 2025, 15:08

Horóscopo 2026: este é o signo que vai enfrentar mais desafios no novo ano

30 dez 2025, 12:26

Receitas

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Há 2h e 5min

Esqueça os rolos de carne do talho. Temos uma receita caseira com um ingrediente que faz toda a diferença

Ontem às 13:00

Só precisa de 6 ingredientes para fazer este bolo de noz: veja a receita

5 mar, 16:00

Baba de camelo saudável com menos de 300 calorias: veja a receita

5 mar, 15:00

Fotos

Não compre azeite antes de ver este detalhe escondido no rótulo. Pode não ser verdadeiro

Há 1h e 5min

Arroz de Polvo: o segredo que os chefs portugueses não querem que saibamos

Há 2h e 5min

Siara Holanda, companheira de Rui Bandeira, em lágrimas: "Já não conseguimos mais"

Há 3h e 5min

Famosa portuguesa mostra corpo de sonho aos 53 anos. Parece ter 30

Hoje às 13:00