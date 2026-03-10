"Igual à mãe": Cristina Ferreira partilha foto da mãe e... todos comentam o mesmo

Ninguém esperava esta semelhança. Cristina Ferreira partilhou uma foto da mãe e, rapidamente, os comentários dispararam, destacando a semelhança entre as duas.

No Dia da Mulher, Cristina Ferreira fez questão de assinalar a data nas suas redes sociais com uma imagem inédita.

"Hoje, celebra-se a mulher. Atribuíram-lhe um dia internacional. Dizem que é preciso, que relembra a desigualdade, a luta, os direitos. Não sei da necessidade mas sei da vontade de festejar a felicidade de o ser", começou por sublinhar a apresentadora, de 48 anos, ao partilhar um registo até agora desconhecido do seu batizado, com um detalhe que chamou a atenção.

"Nasci menina, desejo desde o primeiro minuto do meu pai. A minha mãe, por achar o contrário, comprou tudo azul. Habituei-me desde que nasci a usar a cor 'masculina', como ainda a mentalidade de outros tempos atribui. Gosto de pensar que a minha mãe sabia o que estava a fazer. Até o meu batizado foi com um vestido azul. Essa diferença ter-me-á moldado a personalidade inconscientemente. Sei que venho de uma família onde as mulheres se destacam. Todas. E crescer assim não dá outra hipótese. Lutas naturalmente pelo que é teu", recordou na legenda de um verdadeiro "tesourinho" do seu batizado, onde surge com o referido vestido azul, ao colo da mãe.

De imediato, vários seguidores destacaram as parecenças de Cristina Ferreira com a progenitora. Entre os comentários lê-se: "Igual à mãe", "É a cara da sua mãe" e "A senhora tua mãe é exatamente a tua carinha laroca. Tens bem a quem sair com essas linhas que tens no rosto, finas e delicadas, mas que expressam bem a firmeza de uma mulher".

No final da publicação, Cristina Ferreira deixou ainda uma reflexão sobre o filho, Tiago, de 17 anos: "O meu filho também cresceu assim. Às vezes, gostava de saber o que já deixei nele. Mas talvez já saiba. Noto-lhe o respeito, o orgulho e a certeza de que uma mulher está em pé de igualdade com um homem. Os vossos filhos só querem mães felizes. Nunca se esqueçam disso. Arrisquem, vão mesmo com medo, conquistem o vosso lugar, celebrem o que são. A verdade é o único caminho para a liberdade".