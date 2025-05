«Há pessoas que nos adoecem», desabafou Cristina Ferreira, a propósito disto...

Cristina Ferreira de mãos dadas com João Monteiro nos bastidores do Cristina Talks! Veja o momento de ternura

Cristina Ferreira partilhou uma reflexão marcante nas redes sociais.

Cristina Ferreira não apresentou o programa «Dois às 10» esta terça-feira, 13 de maio, e aproveitou a pausa rara nas manhãs de Queluz de Baixo para viver o que considera um dia perfeito. Numa partilha íntima no Instagram, revelou como começou o seu dia com tempo só para si, com uma caminhada na Ericeira, depois de treinar bem cedo. «Acordei às 6.30h, treinei, tomei o meu pequeno-almoço com o woman power, vim até à Ericeira caminhar e agora trabalho. Estes seriam os meus dias perfeitos», escreveu.

A pausa surge dias depois de ter encerrado com emoção o ciclo das «Cristina Talks», que marcou milhares de pessoas. Na publicação, Cristina voltou a sublinhar uma das mensagens mais impactantes do evento: «Há pessoas que nos adoecem.» Esta foi uma das frases que mais tocou quem assistiu à Talk. «E essas é fora com elas. Lembram-se? 😉». E acrescentou: «Estes dias têm sido, como sempre, muito intensos. Pelas vossas mensagens e partilhas. As vidas que me contam não são sempre leves e felizes. Mas cabe-nos a nós, e só a nós, a possibilidade de mudar».

A apresentadora, de 47 anos, confessou estar a valorizar cada vez mais o tempo, o seu bem mais precioso. «Hoje foi a exceção. E é aproveitar o TEMPO. Tanto que falámos dele na CRISTINA TALKS», escreveu, refletindo sobre a necessidade de parar, escutar e viver com intenção.

Os seguidores, como sempre, não ficaram indiferentes. «Grande mulher, gosto muito de ti minha querida. Não ligues às más línguas e vive a vida, que é tão bela e passa a correr. Sê feliz e brilha como o sol. Tu és uma estrela brilhante, és um orgulho para muita gente, acredita sempre em ti 🥰❤️», comentou uma fã. Outra homenageou a apresentadora: «A Cristina Ferreira é um GRANDE exemplo para todas as mulheres, as maiores felicidades do mundo 🙏🙏💜».

Cristina termina a publicação com um desejo claro: dias com mais liberdade, mais calma e mais autenticidade.