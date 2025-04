O sonho realizou-se para Cristina Ferreira: «Toda a vida sonhei com isto»

O sonho tornou-se realidade para Cristina Ferreira, confessou a própria.

Cristina Ferreira terminou uma das viagens mais marcantes da sua vida no Qatar, após dias de uma beleza avassaladora na Tanzânia, em plena savana africana. A apresentadora partilhou nas redes sociais um testemunho emotivo onde descreve o contraste entre os dois destinos e reflete sobre o impacto profundo que a experiência teve.

«A natureza versus a mão humana. A simplicidade versus a opulência. A liberdade versus… o mundo», escreveu, destacando o choque entre a beleza natural da Tanzânia e a imponência arquitetónica do Qatar. A viagem, segundo Cristina, foi «avassaladora de emoções» e deixou-lhe uma certeza: «Já vos disse aqui que trabalho para viajar. Toda a vida sonhei com isto».

No Qatar, a apresentadora visitou pontos emblemáticos, como o museu inspirado na rosa do deserto.

De regresso a casa, a apresentadora deixou no ar a vontade de novas viagens e partilhas futuras. A reação dos fãs foi imediata: «Trabalho para viajar. É isso ❤️», comentou uma seguidora. «Viajar é bom… mas com a companhia do João… sejam muito felizes», escreveu outra, numa referência ao namorado de Cristina. Houve ainda quem manifestasse saudades: «Faz falta no Dois às 10», comentou com saudades uma seguidora, provando que, mesmo longe do pequeno ecrã, a apresentadora continua a marcar presença no coração dos portugueses.