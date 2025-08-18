Costuma ficar inchada? Siga a dica de Cristina Ferreira e elimine estes 3 alimentos

Sente o corpo com aquela sensação de inchaço constante? Cristina Ferreira partilhou um conselho simples que pode ajudar.

Cristina Ferreira aproveitou uma pausa para responder às perguntas dos fãs nas redes sociais e acabou por revelar uma mudança significativa no seu estilo de vida. Quando um seguidor questionou a apresentadora sobre a razão das alterações na alimentação, Cristina explicou que a decisão está ligada a uma fase natural da vida: a aproximação da menopausa.

«Porque estou perto da menopausa e o corpo já não respondia. Sentia-me inchada, com acumulação de gordura, muita inflamação», confessou. Para enfrentar estas mudanças, Cristina revelou que recorreu a suplementos em forma de gomas para controlar o apetite e que decidiu reduzir, embora não totalmente, o consumo de açúcar, leite e pão.

Além da alimentação, a apresentadora aumentou o treino de musculação, algo que, segundo ela, tem feito «toda a diferença» no seu bem-estar físico e emocional. Esta partilha inspirou muitos seguidores, que valorizaram a transparência de Cristina Ferreira, mostrando que a comunicação direta com os fãs continua a ser uma das suas marcas registadas.