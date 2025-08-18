Cristina Ferreira partilha mudança drástica na sua vida: «O corpo já não respondia»

  • Joana Lopes
  • Hoje às 11:28
Cristina Ferreira
Cristina Ferreira

Cristina Ferreira foi sincera com os seus seguidores, revelando que a proximidade da menopausa foi o principal motivo para começar a adotar hábitos mais saudáveis, incluindo alterações na alimentação e um maior empenho na musculação.

Cristina Ferreira aproveitou uma pausa para responder às questões dos fãs nas redes sociais e acabou por revelar uma mudança significativa no seu estilo de vida. Quando um seguidor lhe perguntou sobre a razão para alterar a alimentação, a apresentadora explicou que a decisão está relacionada com uma fase natural da vida: a aproximação da menopausa.

«Porque estou perto da menopausa e o corpo já não respondia. Sentia-me inchada, com acumulação de gordura, muita inflamação», confessou. Para lidar com estas alterações, Cristina revelou que recorreu a suplementos em forma de gomas para reduzir o apetite e que decidiu reduzir, ainda que não completamente, o açúcar, o leite e o pão.

Para além da alimentação, a apresentadora intensificou o treino de musculação, algo que, segundo ela, tem feito «toda a diferença» no seu bem-estar físico e emocional. A partilha inspirou muitos seguidores, que valorizaram a transparência de Cristina Ferreira, demonstrando que a comunicação direta com os fãs continua a ser uma das suas marcas registadas.

