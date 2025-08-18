Longe dos holofotes, Cristina Ferreira partilha: «Percebo agora quem escolhe esta zona para férias todos os anos»

Entre paisagens deslumbrantes, Cristina Ferreira partilhou a sua experiência, que promete inspirar novos visitantes.

A apresentadora Cristina Ferreira partilhou recentemente nas redes sociais a sua experiência no Verdela Resort, descrevendo o local como «um paraíso a sul, na praia mais incrível do Algarve». Localizado quase na fronteira com Espanha, o resort conquistou a apresentadora que afirma: «Já quase na fronteira com Espanha percebo agora quem escolhe esta zona para férias todos os anos. Difícil é sair daqui».

Cristina Ferreira elogiou o ambiente acolhedor do hotel, destacando a liberdade e alegria das famílias e crianças presentes. «O hotel tem uma aura especial, com muitas famílias e crianças em liberdade», escreveu, referindo também os passadiços que permitem longas caminhadas e a praia extensa com água quente e limpa.

Cristina aproveitou ainda para destacar a cordialidade da equipa do resort: «Os que aqui trabalham são genuinamente amáveis. Um beijinho especial à Bárbara, que foi de um carinho tremendo. E à Joana. E a todos».

Por fim, a apresentadora expressou o desejo de regressar: «Quero muito voltar. Portugal é incrível. E a Praia Verde é o paraíso».