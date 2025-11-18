Pureza Mello Breyner assina o vestido de noiva de Cristina Ferreira. Tem tanto de elegante como de arrojado

Veja as fotografias encantadoras do «casamento» de Cristina Ferreira com João Monteiro.

Foi vestidos de noivos que Cristina Ferreira e João Monteiro apareceram no vídeo promocional dos perfumes We – uma fragrância masculina e outra feminina –, apresentados pela apresentadora na passada sexta-feira, dia 14.

No dia seguinte, Cristina Ferreira utilizou o Instagram para divulgar várias fotografias deste «casamento para a vida».

«A vida deve ser vivida com o coração», escreveu a apresentadora na legenda da publicação.

Entre os detalhes que mais se destacaram esteve o vestido de noiva escolhido por Cristina. Criado pelo Pureza Mello Breyner Atelier, tratava-se de um modelo curto, de inspiração anos 60, com linhas clássicas e simples, que evocavam a elegância atemporal da época. O corte minimalista, aliado ao comprimento acima do joelho, deu ao look um ar moderno, mas profundamente marcado pela estética vintage que caracterizou essa década.

Cristina Ferreira contou ainda que, minutos antes da revelação, recebeu uma fotografia da equipa de costureiras do atelier, todas ansiosas. Segundo a apresentadora, havia um brilho especial no olhar de todos os que participaram neste «casamento para a vida».