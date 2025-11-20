Cristina Ferreira revela fotografia sua «terrível» tirada em 2007 e reflete sobre o passado

Cristina Ferreira surpreendeu os seguidores ao recuperar alguns «tesourinhos» do passado.

Cristina Ferreira utilizou a sua conta de Instagram para divulgar várias imagens antigas do seu percurso. São fotografias com alguns anos e, juntamente com elas, deixou um desabafo sentido sobre o passar do tempo.

«Os 48 são os novos 48. Fazemos do tempo o que queremos. Às vezes, é preciso olhar para trás para percebermos que estamos melhores, mais confiantes, mais tudo. Cuidar é aproveitar cada momento, viver cada dia como o início», escreveu inicialmente.

«A de 2007 é terrível», acrescentou, referindo-se a um dos registos. Em cada fotografia, deixou pequenos comentários que refletem a sua evolução.

Já na caixa de comentários, surgiram elogios das seguidoras.