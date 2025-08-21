O hábito matinal simples e sem custos que mantém Cristina Ferreira em forma

  • Joana Lopes
  • Há 3h e 9min

Aos 47 anos, Cristina Ferreira garante que há um hábito que a ajuda a manter-se em forma e que faz parte de um conjunto de mudanças que transformaram a sua vida.

Beber meio litro de água assim que acorda, ainda antes do pequeno-almoço, tornou-se o ritual indispensável de Cristina Ferreira. Aos 47 anos, a apresentadora garante que este gesto simples, gratuito e fácil de adotar tem feito toda a diferença no seu bem-estar, ajudando a combater a retenção de líquidos e a preparar o corpo para o dia.

Mas não se ficou por aqui. Determinada em dar um novo impulso à sua vida, Cristina decidiu reforçar a aposta no exercício físico, intensificando a musculação — que considera essencial nesta fase da vida — e mantendo as caminhadas, que descreve como a sua forma de meditação.

«Estou determinada, focada e feliz.» É desta forma que a apresentadora do «Dois às 10» e Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI resume o processo de transformação que está a viver, marcado por pequenas mudanças que, segundo diz, já produzem resultados visíveis.

«Os últimos tempos têm sido de adaptação. Há já muitos anos que tento ter uma vida saudável e cuidada. Mas, nos últimos tempos, quis dar o salto. Os 47 trazem alguma resistência, mas pequenas mudanças fazem a diferença. Isto é apenas o início do processo. Com equilíbrio e exceções. Mas gosto de sentir que estou a fazer por mim», escreveu nas redes sociais, esta quarta-feira, dia 20.

Cristina partilhou ainda que tem recebido mensagens inspiradoras de quem a segue: «Adoro receber as vossas fotos com o vosso pequeno-almoço, as vossas dúvidas sobre suplementação e os elogios que me chegam. Estamos juntos. E cada vez melhor. Contem-me: em que ponto estão? A cuidar de vocês? O que mudaram nos últimos tempos?»

As 10 mudanças que Cristina Ferreira implementou

  1. «A consciência de que era preciso mudar hábitos.»

  2. «As caminhadas começaram há muitos anos e são a minha meditação.»

  3. «O pequeno-almoço passou a incluir proteína e o pão e o leite deixaram de ser consumidos diariamente (há dias em que são exceção, quando tenho saudades).»

  4. «Sempre treinei para manter e não desafiava o meu corpo. Estou a intensificar a musculação (essencial na minha idade). Estou no início, mas a evoluir.»

  5. «Bebo água assim que acordo. Tento meio litro ainda antes do pequeno-almoço. Sinto que ajuda muito na retenção.»

  6. «A suplementação passou a fazer parte da minha vida. Com a Gira, tenho aprendido muito sobre o corpo feminino e as suas necessidades. Ouvir os especialistas dá-me um conhecimento incrível do que ajuda a viver melhor.»

  7. «Apostei na proteína e legumes em todas as refeições e quase nada de arroz, massa e batata.»

  8. «Gosto muito de ir a restaurantes e não abdiquei desse prazer. Faço escolhas conscientes. Não peço pão nem sobremesa. Retirar o açúcar tem efeitos imediatos na energia e no funcionamento do organismo.»

  9. «Procurar paz a cada dia. Desligar do que me provoca picos de stress e equilibrar com a adrenalina que é uma constante na minha profissão.»

  10. «Ser feliz. Uma escolha diária.»

Veja, agora, na galeria que preparámos para si, as mudanças feitas por Cristina Ferreira.

