O que come Cristina Ferreira para estar incrível aos 47 anos? Refeições deixaram de ter isto

Aos 47 anos, Cristina Ferreira revela o segredo da sua forma: apostar em proteína e legumes em todas as refeições, enquanto quase eliminou pão, leite, arroz, massa, batata e açúcar da rotina — mudanças simples que, garante, já fazem toda a diferença.
O que Cristina Ferreira come — e, sobretudo, o que deixou de comer — é uma das chaves para a forma física e energia que exibe aos 47 anos. A apresentadora revelou que passou a apostar em proteína e legumes em todas as refeições, quase eliminando arroz, massa e batata. Já o açúcar, pão e leite deixaram de fazer parte da rotina diária, embora não estejam totalmente proibidos: entram apenas em dias de exceção e «quando tenho saudades».
Esta mudança alimentar reflete a determinação com que abraçou um novo estilo de vida. «Estou determinada, focada e feliz.» Foi assim que descreveu a fase de transformação em que se encontra, acrescentando que pequenas escolhas no dia a dia fazem toda a diferença.
«Os últimos tempos têm sido de adaptação. Há já muitos anos que tento ter uma vida saudável e cuidada. Mas, nos últimos tempos, quis dar o salto. Os 47 trazem alguma resistência, mas pequenas mudanças fazem a diferença. Isto é apenas o início do processo. Com equilíbrio e exceções. Mas gosto de sentir que estou a fazer por mim», partilhou nas redes sociais.
Apesar de gostar de ir a restaurantes, Cristina não abdica da disciplina: continua a desfrutar das saídas, mas evita o pão, as sobremesas e prefere pratos que respeitem o equilíbrio alimentar que definiu. «Retirar o açúcar tem efeitos imediatos na energia e no funcionamento do organismo», garante.
A par da alimentação, intensificou a exercício físico e mantém as caminhadas, que descreve como «a sua meditação». Além disso, introduziu a suplementação e pequenos hábitos simples, como beber meio litro de água logo ao acordar.
As 10 mudanças que Cristina Ferreira implementou
-
«A consciência de que era preciso mudar hábitos.»
-
«As caminhadas começaram há muitos anos e são a minha meditação.»
-
«O pequeno-almoço passou a incluir proteína e o pão e o leite deixaram de ser consumidos diariamente (há dias em que são exceção, quando tenho saudades).»
-
«Sempre treinei para manter e não desafiava o meu corpo. Estou a intensificar a musculação (essencial na minha idade). Estou no início, mas a evoluir.»
-
«Bebo água assim que acordo. Tento meio litro ainda antes do pequeno-almoço. Sinto que ajuda muito na retenção.»
-
«A suplementação passou a fazer parte da minha vida. Com a Gira, tenho aprendido muito sobre o corpo feminino e as suas necessidades. Ouvir os especialistas dá-me um conhecimento incrível do que ajuda a viver melhor.»
-
«Apostei na proteína e legumes em todas as refeições e quase nada de arroz, massa e batata.»
-
«Gosto muito de ir a restaurantes e não abdiquei desse prazer. Faço escolhas conscientes. Não peço pão nem sobremesa. Retirar o açúcar tem efeitos imediatos na energia e no funcionamento do organismo.»
-
«Procurar paz a cada dia. Desligar do que me provoca picos de stress e equilibrar com a adrenalina que é uma constante na minha profissão.»
-
«Ser feliz. Uma escolha diária.»
