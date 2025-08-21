O que come Cristina Ferreira para estar incrível aos 47 anos? Refeições deixaram de ter isto

Aos 47 anos, Cristina Ferreira revela o segredo da sua forma: apostar em proteína e legumes em todas as refeições, enquanto quase eliminou pão, leite, arroz, massa, batata e açúcar da rotina — mudanças simples que, garante, já fazem toda a diferença.

O que Cristina Ferreira come — e, sobretudo, o que deixou de comer — é uma das chaves para a forma física e energia que exibe aos 47 anos. A apresentadora revelou que passou a apostar em proteína e legumes em todas as refeições, quase eliminando arroz, massa e batata. Já o açúcar, pão e leite deixaram de fazer parte da rotina diária, embora não estejam totalmente proibidos: entram apenas em dias de exceção e «quando tenho saudades».

Esta mudança alimentar reflete a determinação com que abraçou um novo estilo de vida. «Estou determinada, focada e feliz.» Foi assim que descreveu a fase de transformação em que se encontra, acrescentando que pequenas escolhas no dia a dia fazem toda a diferença.

«Os últimos tempos têm sido de adaptação. Há já muitos anos que tento ter uma vida saudável e cuidada. Mas, nos últimos tempos, quis dar o salto. Os 47 trazem alguma resistência, mas pequenas mudanças fazem a diferença. Isto é apenas o início do processo. Com equilíbrio e exceções. Mas gosto de sentir que estou a fazer por mim», partilhou nas redes sociais.

Apesar de gostar de ir a restaurantes, Cristina não abdica da disciplina: continua a desfrutar das saídas, mas evita o pão, as sobremesas e prefere pratos que respeitem o equilíbrio alimentar que definiu. «Retirar o açúcar tem efeitos imediatos na energia e no funcionamento do organismo», garante.

A par da alimentação, intensificou a exercício físico e mantém as caminhadas, que descreve como «a sua meditação». Além disso, introduziu a suplementação e pequenos hábitos simples, como beber meio litro de água logo ao acordar.

As 10 mudanças que Cristina Ferreira implementou

«A consciência de que era preciso mudar hábitos.» «As caminhadas começaram há muitos anos e são a minha meditação.» «O pequeno-almoço passou a incluir proteína e o pão e o leite deixaram de ser consumidos diariamente (há dias em que são exceção, quando tenho saudades).» «Sempre treinei para manter e não desafiava o meu corpo. Estou a intensificar a musculação (essencial na minha idade). Estou no início, mas a evoluir.» «Bebo água assim que acordo. Tento meio litro ainda antes do pequeno-almoço. Sinto que ajuda muito na retenção.» «A suplementação passou a fazer parte da minha vida. Com a Gira, tenho aprendido muito sobre o corpo feminino e as suas necessidades. Ouvir os especialistas dá-me um conhecimento incrível do que ajuda a viver melhor.» «Apostei na proteína e legumes em todas as refeições e quase nada de arroz, massa e batata.» «Gosto muito de ir a restaurantes e não abdiquei desse prazer. Faço escolhas conscientes. Não peço pão nem sobremesa. Retirar o açúcar tem efeitos imediatos na energia e no funcionamento do organismo.» «Procurar paz a cada dia. Desligar do que me provoca picos de stress e equilibrar com a adrenalina que é uma constante na minha profissão.» «Ser feliz. Uma escolha diária.»

