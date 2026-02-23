A verdade por trás da forma física de Cristina Ferreira: as 3 coisas que não abdica

Que exercícios físicos faz Cristina Ferreira? Aos 47 anos, é neste que está a apostar

Cristina Ferreira marcou presença na gala do 33.º aniversário da TVI e voltou a captar todas as atenções. Em declarações à imprensa, deixou pistas sobre um tema que tem sido prioridade na sua rotina.

Cristina Ferreira marcou presença, no passado sábado, dia 21, na gala do 33.º aniversário da TVI, que teve lugar no Casino Estoril.

À margem do evento, em conversa com a imprensa, a apresentadora, de 48 anos, falou sobre a sua intensa rotina de atividade física.

"Já me dedicava, mas fazia exercício físico para manter. Era mais para continuar a comer à vontade. Mas, agora, decidi intensificar", começou por revelar, antes de acrescentar: "É inevitável: a idade passa por nós e as modificações no corpo também. E antes que elas aparecessem e eu não conseguisse fazer nada, decidi prevenir-me. Na alimentação, no exercício, na suplementação. Tenho tentado fazer a diferença."

Cristina Ferreira admitiu ainda: "Ainda não estou no nível que quero. Não faço exercício com os pesos que desejava e fico a meio nos agachamentos. Mas hei de lá chegar."

