Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos

  • Joana Lopes
  • Ontem às 11:32

Aos 47 anos, Cristina Ferreira vive uma fase apaixonada e tem concentrado a sua energia no bem-estar interior.

Aos 47 anos e numa fase marcada pela paixão, Cristina Ferreira tem dedicado grande atenção ao bem-estar interior e ao amor que vive, usando-os como impulso para as suas respostas.

«Olhar para dentro, tudo o que realmente importa está sempre por perto», começou por escrever numa publicação nas redes sociais, onde partilhou o que de facto lhe importa nesta fase da sua vida.

Na mesma publicação, Cristina Ferreira aproveitou ainda para revelar um hábito que se tornou indispensável nesta fase da sua vida: «deitar cedo e cedo erguer». Um ritual que evidencia a valorização do descanso, da rotina saudável e da energia necessária para enfrentar os dias com vitalidade e presença.

