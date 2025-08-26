«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

A apresentadora deixou um desabafo nas suas redes sociais, que pode ser inspirador para todos nós.

Cristina Ferreira tem recorrido cada vez mais às redes sociais para partilhar hábitos e rotinas que mudaram a sua vida e lhe trouxeram uma sensação de maior bem-estar. Nos últimos dias, a apresentadora tem feito várias publicações que revelam como pequenas escolhas do dia a dia podem fazer diferença na forma como se sente, tanto física como mentalmente.

Ontem, Cristina voltou a inspirar os seguidores com mais uma partilha motivacional. Através de um story, contou que decidiu treinar ao final do dia, mesmo sem vontade inicial.

«Apeteceu-me zero, mas fui», escreveu, mostrando que, apesar do cansaço acumulado, conseguiu vencer a inércia e dar prioridade à saúde.

Para a apresentadora, este hábito tornou-se um compromisso consigo mesma e um pilar essencial no caminho para uma vida mais equilibrada.

Com estas partilhas, Cristina Ferreira continua a motivar os fãs a cuidarem de si e a encontrarem no exercício físico — e em outros hábitos saudáveis — uma forma de melhorar a sua qualidade de vida.