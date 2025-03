O que levou Cristina Ferreira a abandonar o estúdio a correr em plena emissão? Descubra aqui!

Macacão de ganga que molda a silhueta: Cristina Ferreira usa peça que todas as mulheres vão querer

Há um detalhe no visual de Cristina Ferreira que poucos repararam. Veja qual

Foi há um ano: o detalhe que ninguém reparou no look de Cristina Ferreira na Gala da TVI de 2024

Cristina Ferreira está de volta: veja look escolhido

Saiba o motivo que levou Cristina Ferreira a abandonar o programa de forma inesperada.

Cristina Ferreira protagonizou ontem um momento inesperado e hilariante no programa «Dois às 10».. Durante a emissão de hoje, a apresentadora revelou, sem pudor, que estava a sentir uma necessidade urgente de ir à casa de banho.

Tudo aconteceu durante as «Conversas de Café». A apresentadora tentou continuar a conversa, mas acabou por não conseguir evitar a situação, confessando em direto: «Eu não estou a conseguir mais.. Eu tenho que fazer xixi... Eu até estou mal sentada...». As suas palavras arrancaram risadas do colega, Cláudio Ramos, e dos comentadores, Cinha Jardim, Gonçalo Quinaz e Luísa Castel-Branco.

A apresentadora acabou por sair apressada do estúdio em direção à casa de banho, criando um momento de pura diversão e descontração para todos os presentes.