«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

Ao longo da sua carreira como apresentadora de televisão, Cristina Ferreira destacou-se como uma verdadeira «mulher dos 7 ofícios», demonstrando coragem para arriscar e investir em projetos originais e inovadores.

Atualmente, com 47 anos, a comunicadora lidera a marca de produtos de bem-estar Gira, lançada este ano, conciliando este projeto com a sua já existente marca e loja de roupa.

Na terça-feira, 26 de agosto, numa publicação feita na sua página de Instagram, Cristina partilhou que foi reconhecida como uma das 50 mulheres portuguesas mais influentes no mundo dos negócios. «A Forbes lançou hoje a lista das 50 mulheres portuguesas mais poderosas na área empresarial. Confesso que esta distinção me deixa de olhar brilhante porque deu e dá muito trabalho. Foi preciso arriscar, não ter medo, avançar quando diziam que não, tomar decisões sozinha e no meu silêncio"» afirmou. «Dos meus pais herdei a força do trabalho, a maior de todas as heranças. Fazer crescer qualquer projeto é entusiasmante, o mais recente é a GIRA, que leva mais um ano de trabalho e que tem tido um feedback incrível. Eu sou apresentadora de televisão mas, confesso, gosto muito de ser empresária. Obrigada a quem me tem ajudado tanto neste caminho», acrescentou.