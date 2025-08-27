«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

  • Joana Lopes
  • Hoje às 09:45

Cristina Ferreira foi destacada pela revista Forbes Portugal na lista das 50 mulheres portuguesas mais influentes no setor empresarial. A apresentadora da TVI e fundadora da marca GIRA já se manifestou sobre este reconhecimento através das redes sociais.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Ao longo da sua carreira como apresentadora de televisão, Cristina Ferreira destacou-se como uma verdadeira «mulher dos 7 ofícios», demonstrando coragem para arriscar e investir em projetos originais e inovadores.

Atualmente, com 47 anos, a comunicadora lidera a marca de produtos de bem-estar Gira, lançada este ano, conciliando este projeto com a sua já existente marca e loja de roupa.

Na terça-feira, 26 de agosto, numa publicação feita na sua página de Instagram, Cristina partilhou que foi reconhecida como uma das 50 mulheres portuguesas mais influentes no mundo dos negócios. «A Forbes lançou hoje a lista das 50 mulheres portuguesas mais poderosas na área empresarial. Confesso que esta distinção me deixa de olhar brilhante porque deu e dá muito trabalho. Foi preciso arriscar, não ter medo, avançar quando diziam que não, tomar decisões sozinha e no meu silêncio"» afirmou. «Dos meus pais herdei a força do trabalho, a maior de todas as heranças. Fazer crescer qualquer projeto é entusiasmante, o mais recente é a GIRA, que leva mais um ano de trabalho e que tem tido um feedback incrível. Eu sou apresentadora de televisão mas, confesso, gosto muito de ser empresária. Obrigada a quem me tem ajudado tanto neste caminho», acrescentou.

Temas: Cristina Ferreira

RELACIONADOS

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos

O que come Cristina Ferreira para estar incrível aos 47 anos? Refeições deixaram de ter isto

O hábito matinal simples e sem custos que mantém Cristina Ferreira em forma

Costuma ficar inchada? Siga a dica de Cristina Ferreira e elimine estes 3 alimentos

Cristina Ferreira partilha mudança drástica na sua vida: «O corpo já não respondia»

«A vida das ilhas parece saída de filme»: 'Maldivas portuguesas' já conquistaram também Cristina Ferreira

Longe dos holofotes, Cristina Ferreira partilha: «Percebo agora quem escolhe esta zona para férias todos os anos»

Fora do Estúdio

Cuca Roseta declara-se ao namorado: «Amo-te por tudo o que somos juntos»

Ontem às 10:58

«Apetecia-me zero. Mas fui»: Cristina Ferreira confessa sacrifício mas o resultado está à vista

Ontem às 10:38

Cristina Ferreira revela mais um hábito para se manter bem aos 47 anos

25 ago, 11:32

Figura conhecida da TVI revela ter sido diagnosticada com cancro ao mesmo tempo que a mãe

22 ago, 12:33

Entrámos na casa de uma das figuras mais mediáticas do país. E temos fotos. Spoiler: tem 11 casas de banho

21 ago, 13:29

Helena Sacadura Cabral, mãe de Paulo Portas, envia mensagem à mãe de Cláudio Ramos

21 ago, 10:21

O que come Cristina Ferreira para estar incrível aos 47 anos? Refeições deixaram de ter isto

21 ago, 09:59
MAIS

Mais Vistos

O caso que está a chocar o país: Criança de nove anos tenta impedir o pai de agredir brutalmente a mãe

Ontem às 12:41

Luís Gonçalves procurou Carolina Braga depois do término com Diogo Bordin. E esta foi a mensagem que lhe escreveu

Ontem às 11:39

«Já gastaste o dinheiro?»: Luís Gonçalves revela o destino dos 100 mil euros do prémio do «Big Brother»

Ontem às 11:41

Cristina Ferreira para Luís Gonçalves: «Gostei tanto de andar aqui a discutir contigo»

Ontem às 11:49

Signos

Vem aí «um amor à primeira vista». Taróloga prevê agosto apaixonante para este signo

31 jul, 14:07

Para este signo, agosto pode trazer mais dinheiro do que está à espera

31 jul, 13:57

Horóscopo: Conheça as previsões de cada signo para o mês de agosto

31 jul, 10:59

Há um signo do zodíaco que em julho tem 'sorte impressionante': «O dinheiro vem com facilidade»

27 jun, 15:40

Receitas

Descubra o segredo para um arroz branco soltinho

22 ago, 16:00

Pizza saudável (para comer sem culpa)

21 ago, 16:30

Este arroz de atum salva qualquer jantar (também pode usar sobras de frango)

21 ago, 15:00

Descubra como fazer pão com chouriço em casa

20 ago, 16:00

Fotos

A comida deve arrefecer antes de ir para o frigorífico? Especialista esclarece

Há 6 min

Diga adeus às manchas nas meias brancas com estas três dicas

Há 36 min

«Dos meus pais herdei a força do trabalho»: Cristina Ferreira entre as 50 empresárias mais poderosas do país

Hoje às 09:45

Este é o aparelho que deve desligar da tomada quando a luz for abaixo

Ontem às 17:00