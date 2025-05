Talvez não faça isto pela manhã – mas Cristina Ferreira faz e os resultados já estão à vista

O detalhe sofisticado no look de Cristina Ferreira de que todos falam

As receitas saudáveis de Cristina Ferreira que vai querer recriar já

Não é preciso mudar tudo — basta começar o dia como Cristina Ferreira. Um hábito simples pela manhã está a fazer toda a diferença. E os resultados falam por si.

Cristina Ferreira tem vindo a mostrar, com cada vez mais frequência, o seu compromisso com um estilo de vida saudável, onde a alimentação equilibrada e o exercício físico ocupam um lugar de destaque.

Esta manhã, a apresentadora revelou nas redes sociais que começou o dia a treinar logo ao acordar, por volta das 6h da manhã, demonstrando uma vez mais a sua disciplina e determinação. Pouco depois, já no camarim da TVI, enquanto se preparava para apresentar o programa «Dois às 10», às 7h45, partilhou o seu pequeno-almoço, um verdadeiro exemplo de nutrição equilibrada.

Cristina optou por ovos mexidos com abacate, acompanhados de frutas como kiwi, papaia e mirtilos, além de um indispensável café para dar aquele toque de energia. Uma refeição completa, rica em proteínas, gorduras saudáveis, fibras e antioxidantes — ideal para quem começa o dia cedo e precisa de energia e foco.

Além de exibir uma forma física invejável, a comunicadora continua a inspirar os milhares de seguidores que a acompanham diariamente. Com as suas partilhas, Cristina Ferreira promove não só a importância da boa forma, mas também o valor de cuidar da saúde, da mente e do bem-estar geral.

Este estilo de vida que a apresentadora tanto valoriza é, sem dúvida, um exemplo para quem procura mais equilíbrio e vitalidade no seu dia a dia.