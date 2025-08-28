Já pode comprar peças do guarda-roupa de Cristina Ferreira na Vinted (a partir de 10€)

Cristina Ferreira voltou a colocar peças do seu guarda-roupa pessoal à venda na Vinted, oferecendo-lhe a oportunidade de vestir alguns dos looks usados pela apresentadora.

Nos últimos anos, tem-se assistido a um crescimento significativo do número de portugueses que recorrem à compra e venda de roupas — e não só — em segunda mão. Plataformas como a Vinted são exemplo disso, com um aumento constante de vendedores, entre os quais se incluem também figuras públicas nacionais e internacionais.

Uma das utilizadoras é Cristina Ferreira, que soma já mais de 26 mil seguidores no seu perfil. No seu armário virtual, a apresentadora de 47 anos disponibiliza vestidos, casacos, tops e acessórios de marcas como adidas, Elisabetta Franchi, Fracomina ou Diesel.

Algumas destas peças foram efetivamente usadas pela diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, enquanto outras nunca chegaram a ser estreadas. Ainda assim, a recetividade tem sido bastante positiva, uma vez que o perfil conta atualmente com avaliação máxima de cinco estrelas.

Entre os artigos que mais chamam a atenção encontra-se um vestido curto e abalonado em rosa vibrante, da marca portuguesa Atelier Fusion. De tamanho S, apresenta um decote pronunciado e um grande laço na parte frontal, estando disponível por 130€.

A seleção de Cristina Ferreira inclui opções adaptadas a diferentes estilos e orçamentos, com preços que oscilam entre 10€ e 450€. No topo da lista, encontra-se um blusão azul com capuz e pêlo removível, da Mangata, por 449,50€. Já a peça mais acessível é uma T-shirt branca da HILBEA, disponível por apenas 10€.